Yıldız Tilbe Gazze’de 12 Bin Kişiye İftar Verecek

İsrail’in tam anlamıyla abluka altına aldığı Gazze’deki Filistinliler, iki yılı aşkın bir süredir bombardımanlarla dolu bir hayat mücadelesi veriyor. İsrail’in zorla yerinden ettiği Filistinliler, soğuk kış şartlarında dayanıklı olmayan basit çadırlarda yaşamaya çalışırken, Türkiye bu duruma kayıtsız kalmıyor. Ülkedeki vatandaşlar, ünlü isimler, siyasiler ve iş insanları, yardımseverlik göstererek dayanışma içinde bulundukları bu zor zamanlarda ellerinden geleni yapıyor. Bu çabaların öncülerinden biri de ünlü sanatçı Yıldız Tilbe.

YILDIZ TİLBE’DEN BÜYÜK YARDIM

Yıldız Tilbe, Gazze’ye yaptığı yardımlarla dikkat çekerek, kurduğu iki ayrı çadır kentin ardından Ramazan ayı boyunca binlerce Filistinli için sıcak bir iftar sofrası hazırlamaya hazırlanıyor. Tilbe, 12 bin kişilik iftar sofrasının maliyetini Kudüs Gönüllüleri Derneği’ne bağışlamış durumda.

YARDIMLA İNŞA ETTİĞİ ÇADIR KENTLERİ

Ünlü sanatçı, daha önce Gazze’ye yönelik 300 bin dolarlık yardımda bulunarak iki çadır kent kurma çalışmalarını başlatmıştı. Bu yardım, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine umut oluşturmak amacıyla kullanılıyor.

GEÇEN YIL DA DESTEK SAĞLAMIŞTI

Geçtiğimiz Ramazan ayında da dayanışma örneği sergileyen Yıldız Tilbe, Gazze’deki kıtlık nedeniyle 4 bin kişilik iftar yemeği düzenleyerek bu zor günlerde Filistinlilere destek olmuştu.

