Chp’de Olağanüstü Hal Yaşanıyor! Açıklamalar Art Arda Geldi

MAHKEME KARARIYLA GÖREVDEN ALINMA

CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özgür Çelik ve yönetim kurulu ile disiplin kurulu üyelerinin görevden alınmasına karar verdi. 196 delegenin tedbiren uzaklaştırılması ile birlikte yürüyen kongre sürecinin durdurulmasına da karar verildi. Ayrıca, Gürsel Tekin Çelik yerine kayyum olarak atandı.

CHP’DEN AÇIKLAMALAR ARDI ARDINA GELDİ

Yaşanan olayların ardından CHP, büyük tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partinin bu süreçten güçlenerek çıkacağını belirtti ve “Yeni adli yılın başlangıcında bu ülkenin hukukunu, adaletini dünyaya rezil ediyorlar! İstanbul İl Başkanımız ve yönetim kurulumuzun görevden alınarak, 39. Olağan Kurultay sürecimizi sekteye uğratmak büyük acizliktir. Bu karar, demokrasimize yönelik açık bir darbedir! Hukuk yoluyla irademizi gasp etmeye çalışanlara karşı hukuki ve siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Örgütümüzün iradesini hiçbir güç gölgeleyemez” dedi.

HAK İDARESİNE VURGU

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de “Halk iradesi teslim alınamaz. Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz. On milyonlarız, omuz omuzayız. Darbecileri yeneceğiz” diyerek çağrıda bulundu. CHP’den gelen tepkiler arasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, “İstanbul kongremize ilişkin verilen kararın hukukla zerre alakası yoktur.” ifadesini kullandı. Diğer bir Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da benzer şekilde “İstanbul’un seçilmiş başkanı Özgür Çelik’tir. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili Türkiye’nin hiçbir yerinde, seçilmediği koltuğa mahkeme kararıyla oturamaz” dedi.

DEMOKRASİYE YAPILAN BİR DARBEDİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “İstanbul İl Kongremiz, hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde mahkeme eliyle iptal edildi. İstanbul’un hakkını, hukukunu cansiperane savunan İl Başkanımız Özgür Çelik ve il yönetimimiz görevden alındı. Siyasallaştırılmış yargının bu kararı yok hükmündedir. Siyaseti, adliye koridorlarında dizayn etmek isteyenlere karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, yargı aracılığıyla yapılmış bir darbeden bahsetti ve “Herhangi bir itiraz olmaz sadece iddialar üzerine ‘mıştım, vermiştim’ söylemleriyle bir siyasi partinin kongresinin iptal edilmesi sadece Cumhuriyet Halk Partisi’ne değil, demokrasisine yapılan bir darbedir. Tüm partileri yakından etkileyecek bir süreç” dedi.

MÜCADELE VAADİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, “CHP mahkemelerde kurulmadı, darbelerde yıkılmadı. Siyasallaşan yargıyla yaptığınız hiçbir operasyona boyun eğmedik, eğmeyiz. İstanbul İl Örgütümüze ve İl Başkanımız Özgür Çelik’e yönelik karar yok hükmündedir” ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise “Sizin kumpaslarınız, bizim mücadelemiz bitmez. Halep oradaysa arşın burada” dedi.

Son olarak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, “İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik’in seçildiği görev, anasının ak sütü gibi helaldir. Aksini iddia edenlerin derdi haklı olanlarladır. Partimizin İstanbul İl Kongresine yönelik yargı darbesi, mertlik sofrasına namertçe müdahaledir” diyerek tepki gösterdi.