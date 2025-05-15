CHP Kurultayı İçin Kayıtlar İstendi

CHP’NİN OLAĞAN KURULTAYI SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞMELER

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kurultay ile ilgili Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ve diğer ilgili mevzuatlar doğrultusunda bir soruşturma yürütüyor. Bu çerçevede Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) bir talep yazısı yollandı.

İLETİŞİM KAYITLARININ İNCELENMESİ TALEP EDİLDİ

Müzekkerede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu toplam 51 kişinin iletişim kayıtlarının incelenmesi istendi. 1 Ağustos 2023 ile 1 Ağustos 2024 tarihleri arasında bu kişilere ait “arama”, “aranma”, “kısa mesaj” (SMS) ve baz istasyonu konum verileri soruşturma dosyasına dahil edilecek.

SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ TANIK VE ŞÜPHELİ SAYILARI

Şu ana kadar, soruşturma kapsamında 36 kişinin tanık olarak ifadesine başvurulduğu, ayrıca 115 kişinin de şüpheli olarak ifadelerinin alındığı belirtildi. Bu süreçte süreçteki gelişmeler, CHP’nin kurultay sürecini etkileyebilir.