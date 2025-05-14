Chp Kurultayında İfade Veren İsmail Saymaz

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” yönündeki iddialarla ilgili soruşturmasına devam ediyor. Bu kapsamda gazeteci İsmail Saymaz ile akademisyen Can Kakışım, “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi. Saymaz, ikametinde aldığı ifadede 25 yıllık gazeteci olduğunu, 15 kitabı bulunduğunu ve halen Halk TV’de yazar ve yorumcu olarak görev yaptığını anlattı. Saymaz, “CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda sonucu etkilemeye yönelik olarak usulsüzlük yapıldığı iddiası kurultaydan sonra ortaya atılmıştır. Kurultaydan önce bu yönde herhangi bir iddia ya da suçlama gündeme getirilmemiştir. Benim herhangi bir görgüm ve bilgim yoktur.” dedi. Bununla birlikte, ne kendisinin ne de yakınlarının CHP’li belediyelerde işe yerleştirildiğini belirtti.

TANIK BEYANLARINA İTİRAZ

Kurultay sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’ndan menfaat karşılığında haber aktardığı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekildiğine dair dezenformasyon yaydığına dair tanık beyanlarını reddeden Saymaz, bu iddiaların tamamının iftira olduğunu öne sürdü. Saymaz, tanıkların bazı siyasi çevreler tarafından menfaat karşılığı konuşturulduğunu savundu. Saymaz, açıklamalarına şöyle devam etti: “Kurultay günü Sözcü TV’de canlı yayındaydım. Kurultay sürerken benimle aynı anda yayında bulunan Gazeteci Altan Sancar’ın telefonuna Kılıçdaroğlu’nun çekildiğine dair bir mesaj gelmiştir. Sancar, bunu yayında aktardı. Ben Kılıçdaroğlu’na en yakın kişi olan Bülent Kuşoğlu’nu yayın esnasında arayarak bu iddiayı sordum. Kuşoğlu da bana ‘Evet, çekildi. Çekiliyor.’ diye yanıt verdi. Ben de bu yanıtı canlı yayında paylaştım ve tweet attım.”

KILIÇDAROĞLU’NDAN GÜVENCE

Soruşturmanın, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu lehine hareket ederek onlardan menfaat temin etme amacı güttüğü ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan indirilmesinde rol almak suçlamasına dayandığını belirten Saymaz, “Eğer gerçekten böyle bir menfaat ilişkisiyle Kılıçdaroğlu’nun kurultayı kaybetmesine neden olsaydım, buna en başta kendisi inanırdı. Ancak Kılıçdaroğlu da bu iddiaya inanmamaktadır. Çünkü başka bir soruşturmadan dolayı ev hapsinde olduğum bir dönemde, 17 Nisan’da beni evimde ziyaret etmiştir.” açıklamasında bulundu. İsmail Saymaz, hakkında “kovuşturmaya yer olmadığına” dair karar verilmesini talep etti.

Şüpheli Can Kakışım, 2015 yılından bu yana CHP üyesi olduğunu, siyaset bilimi alanında çalışan bir akademisyen olarak birçok televizyon programına katıldığını belirtti. Ankara’daki 38. Olağan Kurultay sırasında bazı parti temsilcilerine menfaat sağlandığı ve usulsüzlük yapıldığı iddialarına dair bilgisi olmadığını ifade eden Kakışım, CHP üyesi olduğunu ancak delege olmadığını ve parti kurullarında görev almadığını kaydetti.

Kakışım, tanık beyanlarındaki “Televizyonlarda yorumculuk yapan birçok araştırma şirketi sahibi olan Can Kakışım gibi kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP genel merkezi üzerinden ciddi anlamda ödenekler aldığını” iddialarını reddetti. “İstanbul Büyükşehir Belediyesinden de CHP Genel Merkezi üzerinden de hiçbir ödenek almadım” diyen Kakışım, düşüncelerini kamuoyuyla paylaştığını belirtti.

Kakışım ayrıca, “Ne İstanbul Medya AŞ üzerinden ne de beyan ettiğim üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi, CHP Genel Merkezi ve benzeri herhangi bir kurum üzerinden tarafıma verilmiş bir para söz konusu değildir. Hesap hareketlerim soruşturma kapsamında incelenmiş olup ne banka hesaplarımda ne mal varlığımda böyle bir artışın yaşanmadığı sabittir.” diyerek kendisine yönelik suçlamaların asılsız olduğunu ifade etti. Kakışım, adının yalnızca itibarsızlaştırma amacıyla kullanıldığını belirterek, kendisi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti.