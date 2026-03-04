Cide’de Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Olay, Cide ilçesindeki İlçe Otogarı çevresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan Fiat marka bir otomobilin motor bölümünde henüz tespit edilemeyen bir nedenden ötürü yangın meydana geldi. Sürücü, yangını fark ettiğinde aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine aktardı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından olay yerine Cide Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekibin hızlı müdahalesi sonucunda yangın kısa bir süre içerisinde kontrol altına alındı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, söz konusu otomobilde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

