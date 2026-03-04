Kaza Sonrası Saldırgan Kavga: 2 Yaralı

kaza-sonrasi-saldirgan-kavga-2-yarali

Olay, Cevher Dudayev Mahallesi Vatan Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 50 ACJ 893 plakalı minibüsün sürücüsü Melih Ç., seyir halindeyken cadde üzerindeki park halindeki 50 AAR 540 plakalı çekiciye ve ona bağlı olan 50 ACJ 302 plakalı römorka çarpmamak için manevra yaptı ve direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, park halindeki 41 BT 607 plakalı Volkswagen marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Volkswagen, arkasında park halinde bulunan 50 HO 1043 plakalı halk otobüsüne de çarptı. Minibüs ise çarpmanın ardından KGYS kameralarının panolarına çarparak kaldırıma çıkarak durabildi.

KAZA SONRASI TARTIŞMA

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Melih Ç. ve yanında bulunan bir yolcu, iddialara göre kaza sonrası araçtan inerek park halindeki otomobilin sürücüsüne saldırdı. Olayın büyümesiyle tarafların yakınları da bölgeye gelince kavga çıktı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Van’da Tarih ve Dolunay Buluşması Görsel Şölen Yarattı

Van Kalesi'nin üstünde yükselen dolunay, gece manzarasını muhteşem bir şekilde aydınlatarak izleyicilere görsel bir şölen yaşattı.
Gündem

Cide’de Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde hareket halindeki bir otomobilde meydana gelen yangın, hızlıca müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Gündem

Ahlat’ta Dolunay Görsel Şölen Sunuyor

Ahlat’ta gün batımının ardından ortaya çıkan dolunay, izleyenler için muhteşem bir görsel deneyim sundu. Bu doğal güzellik büyük ilgiyle karşılandı.
Gündem

Samandağ’da Metruk Evde Yangın Çıktı

Hatay'da terkedilmiş bir evde meydana gelen yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde çevreye yayılmadan söndürüldü.
Gündem

Galatasaray’a UEFA’dan Şok Ceza Geldi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynayacağı maç öncesi, Juventus maçındaki olaylar nedeniyle 40 bin Euro ceza ve Anfield Road'da deplasman yasağı aldı. İtiraz süreci başlatıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.