Kaza Sonrası Saldırgan Kavga: 2 Yaralı

Olay, Cevher Dudayev Mahallesi Vatan Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 50 ACJ 893 plakalı minibüsün sürücüsü Melih Ç., seyir halindeyken cadde üzerindeki park halindeki 50 AAR 540 plakalı çekiciye ve ona bağlı olan 50 ACJ 302 plakalı römorka çarpmamak için manevra yaptı ve direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, park halindeki 41 BT 607 plakalı Volkswagen marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Volkswagen, arkasında park halinde bulunan 50 HO 1043 plakalı halk otobüsüne de çarptı. Minibüs ise çarpmanın ardından KGYS kameralarının panolarına çarparak kaldırıma çıkarak durabildi.

KAZA SONRASI TARTIŞMA

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Melih Ç. ve yanında bulunan bir yolcu, iddialara göre kaza sonrası araçtan inerek park halindeki otomobilin sürücüsüne saldırdı. Olayın büyümesiyle tarafların yakınları da bölgeye gelince kavga çıktı.