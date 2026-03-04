Galatasaray’a UEFA’dan Şok Ceza Geldi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sağlam adımlarla ilerlerken, Son 16 Turu’nda Liverpool ile yapacağı eşleşmeyle taraftarlarının heyecanını artırdı. Takım, yeşil sahada hazırlıklarına devam ederken, masa başında gelense şok edici bir haber oldu. Sarı-Kırmızılı ekip, 10 Mart Salı günü İstanbul’da İngiliz devini ağırlarken avantaj arayışındayken, 18 Mart Çarşamba günü Anfield Road’da gerçekleşecek rövanş maçı öncesinde UEFA’nın ağır yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı.

JUVENTUS DEPLASMANINDAN DOLAYI CEZA GELDİ

UEFA Disiplin Kurulu’nun verdiği bu sert cezanın sebebi ise önceki tura dayanıyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin Son 16 Play-Off Turu’nda İtalyan devi Juventus ile deplasmanda yaptığı kritik maçta, Sarı-Kırmızılı taraftarların bulunduğu tribünde yaşanan olaylar, UEFA’nın dikkatini çekti.