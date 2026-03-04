Galatasaray’a UEFA’dan Şok Ceza Geldi

galatasaray-a-uefa-dan-sok-ceza-geldi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sağlam adımlarla ilerlerken, Son 16 Turu’nda Liverpool ile yapacağı eşleşmeyle taraftarlarının heyecanını artırdı. Takım, yeşil sahada hazırlıklarına devam ederken, masa başında gelense şok edici bir haber oldu. Sarı-Kırmızılı ekip, 10 Mart Salı günü İstanbul’da İngiliz devini ağırlarken avantaj arayışındayken, 18 Mart Çarşamba günü Anfield Road’da gerçekleşecek rövanş maçı öncesinde UEFA’nın ağır yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı.

JUVENTUS DEPLASMANINDAN DOLAYI CEZA GELDİ

UEFA Disiplin Kurulu’nun verdiği bu sert cezanın sebebi ise önceki tura dayanıyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin Son 16 Play-Off Turu’nda İtalyan devi Juventus ile deplasmanda yaptığı kritik maçta, Sarı-Kırmızılı taraftarların bulunduğu tribünde yaşanan olaylar, UEFA’nın dikkatini çekti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kaza Sonrası Saldırgan Kavga: 2 Yaralı

Nevşehir'de alkollü sürücünün kaybettiği kontrol sonucunda park halindeki araçlara çarpmasıyla kaza meydana geldi; ardından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Gündem

Samandağ’da Metruk Evde Yangın Çıktı

Hatay'da terkedilmiş bir evde meydana gelen yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde çevreye yayılmadan söndürüldü.
Gündem

Hürmüz Boğazı’nda Petrol Tankerlerine Saldırı Gerçekleşti

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda "geçiş yasağı" ilan ederek uyarılara rağmen geçmeye çalışan 10 petrol tankerini vurduğunu açıkladı.
Gündem

Akaryakıt Fiyatları İçin Tasarruf Yöntemleri Rehberi

Akaryakıt fiyatları yükselirken, uzmanlar doğru sürüş teknikleriyle tasarrufun %50'ye kadar çıkabileceğini belirtiyor. Araç sahiplerinin genelde göz ardı ettiği önemli detaylar mevcut.
Gündem

İngiltere Kırsalında Tehlike Altındaki Kuşlar Uyarısı

İngiltere'de yetkililer, bahçelerinde karga gören vatandaşları uyardı. Azalan karga populasyonu için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.