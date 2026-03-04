Van’da Tarih ve Dolunay Buluşması Görsel Şölen Yarattı

van-da-tarih-ve-dolunay-bulusmasi-gorsel-solen-yaratti

Doğu Anadolu’nun güzellikleri arasında yer alan Van’da akşam saatlerinde ufuk çizgisinden yükselen dolunay, kentin 2 bin 700 yıllık simgesi olan Van Kalesi ile buluşarak etkileyici manzaralar sundu. Urartu Krallığı’na başkentlik yapmış antik Tuşba topraklarında meydana gelen bu eşsiz görüntü, tarihin ve gökyüzünün birleştiği anı gözler önüne sermekte.

DOLUNAY VE TARİHİN BULUŞMASI

Dolunay, Van Kalesi zirvesindeki tarihi Süleyman Han Camii ve Türk bayrağı ile birleştiğinde izlemeye değer bir panorama ortaya çıkıyor. Kentin inanç turizmindeki önemli yapılarından biri olan tarihi Süleyman Han Camii, Urartu Kralı 1. Sarduri tarafından milattan önce 840-825 yılları arasında inşa edilmiştir. Van Gölü kıyısındaki 1345 metre uzunluğunda, 200 metre genişliğinde ve 100 metre yüksekliğindeki kayalık alanın zirvesinde konumlanmaktadır.

GÖKYÜZÜNDEKİ ŞÖLEN

Kentteki dolunay manzarasının sunduğu büyüleyici görüntüler, Van’ın doğal ve kültürel zenginliğini bir kez daha ön plana çıkarıyor. Bu özel an, ziyaretçilerin ve yerel halkın ilgisini çekmekte ve Van’ın eşsiz tarihini anımsatmaktadır.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Cide’de Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde hareket halindeki bir otomobilde meydana gelen yangın, hızlıca müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Gündem

Ahlat’ta Dolunay Görsel Şölen Sunuyor

Ahlat’ta gün batımının ardından ortaya çıkan dolunay, izleyenler için muhteşem bir görsel deneyim sundu. Bu doğal güzellik büyük ilgiyle karşılandı.
Gündem

Kaza Sonrası Saldırgan Kavga: 2 Yaralı

Nevşehir'de alkollü sürücünün kaybettiği kontrol sonucunda park halindeki araçlara çarpmasıyla kaza meydana geldi; ardından çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Gündem

Samandağ’da Metruk Evde Yangın Çıktı

Hatay'da terkedilmiş bir evde meydana gelen yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde çevreye yayılmadan söndürüldü.
Gündem

Galatasaray’a UEFA’dan Şok Ceza Geldi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynayacağı maç öncesi, Juventus maçındaki olaylar nedeniyle 40 bin Euro ceza ve Anfield Road'da deplasman yasağı aldı. İtiraz süreci başlatıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.