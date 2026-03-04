Van’da Tarih ve Dolunay Buluşması Görsel Şölen Yarattı

Doğu Anadolu’nun güzellikleri arasında yer alan Van’da akşam saatlerinde ufuk çizgisinden yükselen dolunay, kentin 2 bin 700 yıllık simgesi olan Van Kalesi ile buluşarak etkileyici manzaralar sundu. Urartu Krallığı’na başkentlik yapmış antik Tuşba topraklarında meydana gelen bu eşsiz görüntü, tarihin ve gökyüzünün birleştiği anı gözler önüne sermekte.

DOLUNAY VE TARİHİN BULUŞMASI

Dolunay, Van Kalesi zirvesindeki tarihi Süleyman Han Camii ve Türk bayrağı ile birleştiğinde izlemeye değer bir panorama ortaya çıkıyor. Kentin inanç turizmindeki önemli yapılarından biri olan tarihi Süleyman Han Camii, Urartu Kralı 1. Sarduri tarafından milattan önce 840-825 yılları arasında inşa edilmiştir. Van Gölü kıyısındaki 1345 metre uzunluğunda, 200 metre genişliğinde ve 100 metre yüksekliğindeki kayalık alanın zirvesinde konumlanmaktadır.

GÖKYÜZÜNDEKİ ŞÖLEN

Kentteki dolunay manzarasının sunduğu büyüleyici görüntüler, Van’ın doğal ve kültürel zenginliğini bir kez daha ön plana çıkarıyor. Bu özel an, ziyaretçilerin ve yerel halkın ilgisini çekmekte ve Van’ın eşsiz tarihini anımsatmaktadır.