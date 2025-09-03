Çin’de Yeni Askeri Geçit Töreni Oldu

ÇİN’DE GEÇİT TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çin, İkinci Dünya Savaşının sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla büyük bir askeri geçit töreni düzenledi. Pekin merkezindeki Tienanmın Meydanı’nda gerçekleştirilen bu etkinlikte, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) birlikleri dikkat çekici bir geçiş yaptı. Törende, ülkenin en yeni ve modern silah sistemleri sergilendi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İmparatorluk Sarayı’nın Tienanmın Kapısı’ndan halka hitap ettikten sonra tören aracına binerek, Çang’an Bulvarı boyunca konuşlanan birlikleri denetledi.

LİDERLERİN KATILIMIYLA TÖREN ZENGİNLEŞTİ

Bu, Şi Cinping’in Devlet Başkanı olarak görevde olduğu dönemde Tienanmın Meydanı’nda yönettiği üçüncü askeri geçit töreni oldu. Etkinliğe, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim gibi dünya genelinden birçok devlet ve hükümet başkanı katıldı.

TÜRKİYE’DEN YÜKSEK DÜZEYDE TEMSİL

Törene Türkiye’den de önemli katılımlar gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, etkinliği protokol tribününden izledi. Bu, Türkiye’den bakan düzeyinde ilk kez katılım gerçekleştirilen bir tören oldu.

Putin, Kim ile görüşmek üzere daha önce Kuzey Kore liderine hediye ettiği Rus yapımı makam arabasıyla birlikte gitti. Görüşmenin başlangıcında Putin, 2. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin kendilerini doğrudan ilgilendirdiğini belirterek, “Ülkelerimiz Nazizm, faşizm ve militarizme karşı ortak mücadelede yer aldı” dedi. Ayrıca Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin özel ve dostane bir biçimde geliştiğinin altını çizdi.

KİM’DEN RUSYA’YA DESTEK SÖZLERİ

Kuzey Kore lideri Kim ise geçtiğimiz yıl imzalanan devletler arası anlaşmanın ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlediğini belirtti. “Rusya’ya yardım etmek için her şeyi yapacağız” diyen Kim, bu durumu, kardeşlik görevi olarak tanımladı ve ortak mücadelenin önemine dikkat çekti.

TRUMP’TAN ÇİN’DEKİ TÖREN YORUMU

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’deki askeri geçit törenlerinin “ABD’yi meydan okuma” olarak algılanmasını reddetti. Beyaz Saray’daki basın toplantısında Trump, “Çin’in bize, bizim onlara ihtiyacımız olduğundan çok daha fazla ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

KUZey KORE LİDERİNİN KIZININ GÖRÜNTÜSÜ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, Çin ziyaretinde kızı Kim Ju Ae’yi de yanına alması dikkat çekti. Bu seyahat, Kim Ju Ae’nin uluslararası kamuoyu önüne ilk kez çıkışını temsil ediyor. Bu durum, liderin kızı hakkında veliaht olabileceği yönünde spekülasyonları artırıyor.