Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’den ABD Ve İsrail’e Uyarı

cin-disisleri-bakani-vang-yi-den-abd-ve-israil-e-uyari

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik askeri eylemlerine karşı olduklarını ifade ederek tüm taraflara güç kullanmaktan kaçınma çağrısında bulundu. Vang, krizin diyalog ve istişare yoluyla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Açıklamaya göre, Vang, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarını kınayan Vang, “Güç sorunları çözmez, yeni sorunlar ve uzun vadeli sonuçlar doğurur. Gerçek askeri güç, savaşı önleyebilmektir” dedi.

İSRAİL’İN ÇIKARLARI İÇİN ÖNEMLİ

Vang, tüm tarafların Birleşmiş Milletler Şartı’nın amaç ve ilkelerine uyması gerektiğini belirtirken uluslararası ilişkilerde güç kullanımından kaçınmanın önemini vurguladı. Bu durumun, İsrail de dahil olmak üzere tüm ülkelerin çıkarına olacağını dile getirdi. Çin’in İran’ın nükleer programı konusundaki meselelerin siyasi çözümünü desteklediğini kaydeden Vang, ABD ile İran arasında sürdürülen son müzakerelerde, İsrail’in güvenlik kaygılarını göz önünde bulunduran önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

GERİLİMİN KONTROLDEN ÇIKMAMASI GEREKİYOR

Ancak, askeri çatışmaların bu süreci olumsuz etkilediğinin altını çizen Vang, Çin’in Orta Doğu’daki gelişmelere dair adil ve tarafsız yaklaşımını sürdüreceğini ifade etti. Vang, “Askeri operasyonlar derhal durdurulmalı ve gerilimin kontrolden çıkması engellenmelidir” dedi.

