Çin Ve Avustralya Merkez Bankaları Faizleri Düşürdü

DÜNYA MERKEZ BANKALARI FAİZ İNDİRİYOR

Dünya genelindeki merkez bankaları, koronavirüs salgını sırasında başlattıkları faiz artırımlarının ardından enflasyonla mücadele ederek şimdi faiz indirimine gitmeye başladı. Özellikle Çin’de, kurumsal krediler ve emlak kredileri için referans gösterge faizi olan 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında 10 baz puanlık bir indirim açıklandı. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi’nden gelen bilgilere göre, 1 yıllık kredi faizi yüzde 3,1’den 3’e, 5 yıllık kredi faizi ise yüzde 3,6’dan 3,5’e çekildi. 2019’dan bu yana gösterge faizi işlevi gören LPR, 18 bankanın merkez bankasına olan borçlanma faizleri üzerine koyduğu kâr paylarıyla belirleniyor. 1 yıl vadeli kredi faizi, kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans alınıyor.

MEVDUAT FAİZLERİ DE DÜŞÜYOR

Faiz değişikliklerinin ardından, ülkenin önde gelen bankaları, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China ve China Merchants Bank, mevduat faizlerinde de indirimler gerçekleştireceklerini duyurdu. Bu düzenlemeyle birlikte 1 yıllık mevduat faizi oranı 15 baz puan düşerek yüzde 0,95’e, 2 yıllık mevduat faizi oranı yüzde 1,05’e ve 3 yıllık mevduat faizi oranı ise yüzde 1,3’e çekildi.

AVUSTRALYA’DA FAİZ DÜŞÜKLÜĞÜ

Avustralya Merkez Bankası (RBA), politika faiz oranını son iki yılın en düşük seviyesi olan yüzde 3,85’e çekti ve bu kararın ardında düşen enflasyonu ve küresel ekonomik durumu gerekçe gösterdi. RBA, faiz oranını 25 baz puan indirerek bu seviyeye ulaşırken, enflasyonda yukarı yönlü risklerin azaldığına, uluslararası gelişmelerin ülke ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğuna da dikkat çekti. Açıklamada, para politikasında daha fazla gevşeme konusunda temkinli olunacağı da vurgulandı. Piyasalarda, politika faiz oranının 25 baz puan düşürülmesi bekleniyordu. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ticaret politikaları ve jeopolitik durum nedeniyle dünya ticaret politikasındaki belirsizliklerin arttığını ifade eden RBA, bu durumun küresel ekonomideki şoklar üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Kararın ardından Avustralya doları, ABD doları karşısında değer kaybetti.