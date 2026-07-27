Çinli Çip Üreticisi CXMT’ye Rekor Açılış

Jeopolitik gerilimlerin hafiflemesi küresel piyasalarda pozitif bir hava oluşturdu. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik daha fazla saldırı planına onay vermediği iddia edildi. İran Ordusu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya da ABD saldırılarının durduğunu söyledi. Bu duruma bağlı olarak misillemelerin de durduğunu açıkladı. Bölgedeki şirketlere ilişkin iyimser haber akışı risk iştahını yükseltti.

ÇİN ÇİP ÜRETİCİSİ CXMT'YE TALEP PATLADI

Çinli çip üreticisi CXMT Şanghay borsasında yüzde 500’ün üzerinde değer kazandı. Şirket DRAM çipleri ve modülleri üreten önde gelen firmalar arasında yer alıyor. Halka arzda 57,92 milyar yuan fon topladı. Elde edilen gelirler üretim kapasitesinin genişletilmesi için kullanılacak. Bu halka arz Asya’nın bu yılki en büyük halka arzlarından biri oldu. Çin’de haziran ayı sanayi karları yıllık yüzde 15,1 arttı.

JAPON OYUN ŞİRKETLERİ YATIRIMCILARI MEMNUN ETTİ

Japon oyun şirketleri Nintendo, Konami ve Shift pozitif ayrıştı. Shift’in hisseleri yüzde 9,5 değer kazandı. Konami ve Nintendo sırasıyla yüzde 6,7 ve yüzde 6,2 yükseldi. Konami’nin güçlü finansal beklentileri talebi destekliyor. Switch 2 ve oyunlara olan talep yatırımcıların beklentilerini olumlu etkiliyor. Güney Koreli Naver’in hisseleri yüzde 8,4 yükselişle günü tamamladı. Nvidia’nın şirkete yatırım yapacağı haberleri bu yükselişte etkili oldu.

JAPONYA MERKEZ BANKASI KARARI BEKLENİYOR

Japonya Merkez Bankası’nın faiz kararı bu hafta takip edilecek. Bankanın yüzde 1 olan politika faizinde değişiklik yapması beklenmiyor. Piyasalar faizin yıl sonuna kadar yüzde 1,25’e çıkmasını fiyatlıyor. Toplantıda verilecek mesajlar bu beklentiyi değiştirebilir. Bu gelişmelerle Kospi endeksi yüzde 1 yükseldi. Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 değer kazandı. Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 artış gösterdi.