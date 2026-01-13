Citi Altın Hedefini Beş Bin Dolar Olarak Güncelledi

Altın piyasasında art arda yaşanan rekorların ardından, aracı kurumlar fiyat beklentilerini güncelleyerek duyurularını yapmaya başladı. Citi, kısa vadeli görünümünü revize ederek altın ve gümüş fiyat hedeflerini yukarı doğru güncellediğini açıkladı. Yapılan açıklamada, jeopolitik gerilimlerin ve küresel belirsizliklerin güvenli liman talebini artırmaya devam edeceği vurgulandı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YENİ HEDEFLER BELİRLENDİ

Citi, 0-3 aylık temel senaryo çerçevesinde emtia fiyatlarına dair yeni öngörülerini paylaştı. Banka, altın için ons başına hedef fiyatını 5 bin dolar olarak belirlerken, gümüş için bu rakamı 100 dolar olarak açıkladı. Analizlerde, “jeopolitik risklerin güvenli liman talebini desteklemeye devam ettiği” ifadesine yer verildi.

REKOR SONRASI KAR SATIŞLARI GÖZLENDİ

Altın, ons başına 4 bin 600 doları aşarak tarihi zirveye ulaşmasının ardından, salı günü kar satışlarıyla karşılaşmış durumda. Pazartesi günü 4 bin 629,94 dolara kadar yükselen spot altın, son işlemlerde yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 576,79 dolardan işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,6 kayıpla 4 bin 585,40 dolara gerilemiş durumda.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE KÜRESEL BELİRSİZLİKLER GÜNDEMDE

Piyasalardaki temkinli hava devam ederken, Orta Doğu’daki gelişmelere odaklanılıyor. İran’daki artan gerilim ve iç karışıklıkların güvenli liman arayışını derinleştirdiği belirtiliyor. Ayrıca, ABD’nin Venezuela’ya yönelik son operasyonları da küresel risk algısında önemli bir etkendir.

ANALİSTLERİN ORTA VADELİ BEKLENTİLERİ

Analistler, kısa vadede fiyatlarda dalgalanma olabileceğini belirtirken, jeopolitik gerilimlerin ve ekonomik belirsizliklerin altın talebini desteklemeye devam ettiğini ifade ediyor. Citi’nin yukarı yönlü revizyonu, piyasada orta vadede yeni zirveler beklentisinin güçlendiğini ortaya koyuyor.