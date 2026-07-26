CNN Özel: Washington’da IndyCar Yarışı Gündemde

Bud Denker geçtiğimiz yaz Washington DC’nin kavurucu sıcağında şehrin caddelerini adımlarken aklında bir IndyCar yarışı için parkur tasarlıyordu. Ulaştırma şirketi Penske Corp.’un başkanı ve aynı zamanda motor sporları takımlarının da sahibi olan Denker, daha önce başka şehirlerde IndyCar yarışları düzenlemişti ancak başkent bambaşka bir meydan okumaydı. Fikir ilk başta gülünç gelmişti; bir iş yemeğinde Amerika’nın 250. kuruluş yıldönümünü kutlamak için ortaya atılmış alelade bir öneriydi. Yine de Denker bu fikre takıldı ve patronu Roger Penske’e bile söylemeden gizlice Washington’a gitti.

DENKER’İN İLK PLANI VE KONGRE ENGELLERİ

Denker’in ilk tasarladığı parkur, ABD Kongre Binası ve Washington Anıtı gibi ikonik noktaların etrafını sarıyordu. Ancak sadece parkur değil, bu büyüklükteki bir yarışı düzenlemek için gereken her şeyi hesaba katmak zorundaydı. Denker’e göre şehir içi bir yarışı tasarlamanın en zor kısmı, takım garajlarının bulunduğu ve araçların hızlı onarım ile yakıt ikmali için durduğu yaklaşık çeyrek millik pit alanını ve yarışa destek verecek 100 kamyonu nereye koyacağını bulmaktı. Kongre Binası’nın yanındaki geniş bir alanı bu iş için mükemmel bulan Denker, parkurun bir kısmının yokuş yukarı olmasını da sürücüler için ek bir zorluk olarak değerlendiriyordu. Ancak klasik bir Washington sorunuyla karşılaştı: bürokratik bir güç mücadelesi. Önerilen güzergah Kongre Binası arazisini de içerdiği için iki partili kongre onayı gerekiyordu ki bu, bugünkü son derece kutuplaşmış siyasi iklimde neredeyse imkansızdı. Oyları almanın bu kadar zor olması Denker’i Washington’da yarış düzenleme fikrinden neredeyse vazgeçirecekti.

TRUMP’IN KARARIYLA YENİ ROTA VE ONAY SÜRECİ

Kongre’den kaçınmak için Denker sonunda yeni bir parkur tasarladı ve rotayı Kongre Binası’nın bir blok batısına, kongrenin yargı yetkisinin dışına taşıdı. Başkan Donald Trump, Ocak ayında bir başkanlık kararnamesiyle etkinliğe yeşil ışık yaktı. Bu yıl Ağustos ayında başkent, ilk IndyCar yarışı olan Freedom 250 Grand Prix’sine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yarış, Beyaz Saray bahçesindeki karma dövüş sanatları kafes dövüşü, National Mall’daki fuar ve tarihin en büyük havai fişek gösterisi olarak lanse edilen etkinliğin de bulunduğu yoğun bir yaz takvimine ekleniyor. Washington’un merkezini profesyonel bir yarış pistine dönüştürmek, tüm bu etkinliklerin belki de en iddialı ve en zorlusu. IndyCar tarafından karşılanan 35 milyon doları aşan maliyetiyle 125 turluk yarış, IndyCar takvimindeki en pahalı yarışlardan biri olacak. Genel giriş biletleri ise ücretsiz.

GÜVENLİK, İNŞAAT VE ŞEHİR UYUM SORUNLARI

Washington’a özgü federal ve yerel kurumlar arasındaki karmaşık ilişkileri yönetmek zorunda kalan Denker, Trump ve kabine üyelerinin potansiyel katılımı için güvenlik sorunlarını da çözmek zorundaydı. Ayrıca, ülkenin en sıkışık merkezlerinden birinde iki aya kadar sürecek ciddi yol kapanışlarına neden olması beklenen bir etkinlik için şehir yetkililerinin ve Washington sakinlerinin desteğini almak için müzakere etmesi gerekiyordu. Açık tekerlekli IndyCar araçlarının saatte 180 mile varan hızlarda güvenli bir şekilde yarışabilmesi için kapsamlı bir inşaat gerekiyordu. Yarışçıları ve seyircileri koruyacak duvarlar ile izleme alanları inşa edilecek ve yarış gününün ardından sökülecekti. Bir de tüm bunlara siyasetin gölgesi düşüyordu; bu durum, genellikle apolitik kalmaya çalışan spor ligleri için hassas bir konu. Trump’ın dahli, IndyCar hayranlarının ve hatta sürücülerin bir kısmını rahatsız etme riski taşıyor. IndyCar’ın Meksikalı tam zamanlı sürücüsü Pato O’Ward, başkanın politikaları göz önüne alındığında kazanmasının “ironik” olacağını söylemişti.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ VE ÇÖZÜM

Geçtiğimiz yıl Washington’da haftada genellikle üç gün olmak üzere o kadar çok zaman geçirdi ki Denker, şehirde bir daire kiraladı ve bir ofis edindi. Asıl işi Penske Corp.’u yönetmek, Indianapolis Motor Yarış Pisti’ni ve IndyCar serisini idare etmek olsa da Denker, başkentin göbeğindeki bu cüretkar yarışla “IndyCar Serisini büyütme yükümlülüğü” hissettiğini belirtiyor. Geçen yaz bir akşam Fox Sports CEO’su Eric Shanks ile yemek yerken ülkenin 250. yıldönümü için ne yapabileceklerini konuştuklarını anlatan Denker, Shanks’a “Washington’da bir yarışa ne dersin?” diye sordu. Önce bunu şakaya vursalar da ertesi hafta Denker, potansiyel bir parkur keşfetmek için gizli gezisini yaptı. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ve ekibi, Denker’e kongre sürecini yönetmesinde yardımcı oldu. Denker, yaklaşık 90 günde Capitol Hill’de 81 toplantı yaptığını ancak Senato’da fikrin hayata geçmesi için 60 oy gerektiğini ve bunun mümkün olmadığını söyledi. Senato Çoğunluk Lideri John Thune, gerekli oyların olmadığını bildirince Denker pes etmek üzereydi. 21 Ocak’ta Duffy’yi arayıp vazgeçtiklerini söyledi ancak Duffy, projeden hemen vazgeçmemesini istedi ve bir gün sonra yeni bir öneriyle geri döndü: Kongre’yi tamamen devre dışı bırakarak yeni bir rota tasarlamak.

YENİ PARKUR VE OVAL OFİS ONAYI

Denker’in yeni rotası, Kongre Binası’nın birkaç blok önünden, 3. Cadde’den başlıyor, Pennsylvania Caddesi ve 9. Cadde’ye dönerek Ulusal Sanat Galerisi ile Ulusal Arşiv’i geçiyor. Beyaz Saray’ın bulunduğu Pennsylvania Caddesi, pit alanı olarak kullanılabilecek kadar geniş olduğu için güzergaha dahil edilmek zorundaydı. Sürücülerin saatte yaklaşık 175 mil gibi en yüksek hızlara ulaşması beklenen yer de burası. Parkur daha sonra Anayasa Caddesi’ne dönüyor, 7. Cadde’yi keserek National Mall’ı ikiye ayırıyor, Smithsonian Hava ve Uzay Müzesi’nin önünden geçen Independence Caddesi’ne yöneliyor ve Maryland Caddesi üzerinden tekrar 3. Cadde’ye dönüyor. 1,7 milden kısa ve yedi virajlı bu parkur için 30 Ocak’ta Duffy’e yaptığı aramadan sadece 10 gün sonra Denker, Oval Ofis’te Trump’ın “Grand Prix’i de içeren” bir başkanlık kararnamesine imza atmasına tanıklık etti.

YARIŞIN DETAYLARI, EKONOMİK BOYUTU VE TEPKİLER

Freedom 250, Washington’da bir yıldönümünü anmak için düzenlenen ilk yarış olmayacak. 1801’de Başkan Thomas Jefferson, Amerika’nın 25. doğum gününü, IndyCar’ın yakında pistini kuracağı arazilerin bir kısmında bir at yarışıyla kutlamıştı. Yeni yarış ise millerce beton bariyer ve çit, pist üzerinde toplam beş yaya köprüsü, yüksek bütçeli loca ve geçici tribünler gerektiren bambaşka bir etkinlik. Fiziksel inşaatın Temmuz sonunda başlaması ve şehrin normale dönmesinin Eylül ayının ikinci haftasını bulması bekleniyor. Trump’ın kararnamesi, IndyCar’ın sakinlerin itiraz edebileceği kamuya açık duruşmalar gibi birçok yerel bürokratik engeli aşmasını sağladı. Öte yandan, Washington sakinlerinin bir kısmı eyalet olma statülerinin olmaması ve Trump yönetiminin şehirdeki federal kolluk kuvvetleri varlığını artırması nedeniyle bu kutlamaları “biraz ekşi” buluyor. Haftalarca sürecek inşaatın yanı sıra yarışın getirdiği gürültü de endişe kaynağı. Denker, aksama ve gürültü endişelerini öngörerek Mayıs ayında parkur yakınında oturan veya ofisi olan sakinlerle bir toplantı yaparak planını anlattı ve soruları yanıtladı. Detroit’teki yıllık IndyCar yarışının üç günlük bir sürede 100 milyon dolar gelir getirdiğini söyleyen Denker, bu yarışın da şehre önemli ekonomik faydalar sağlayabileceğini belirtti. Penske yarışı finanse ederken, şehir bu nitelikteki etkinlikler için federal fon sağlayan 90 milyon dolarlık acil durum planlama ve güvenlik fonunu kullanıyor. Locabaşı 200 bin ila 250 bin dolar olan 78 locanın neredeyse tamamı satılırken, genel giriş biletleri ücretsiz. Yarışa 100 bin bilet tahsis edildi.

PARTİZAN TARTIŞMALARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yarışın “Karışmayalım” sloganlı tişörtleri kısa sürede tepki çekince IndyCar mağazasından kaldırıldı. Denker bu hatayı üstlenerek tişörtün sadece Washington’daki yarış ve ulus fikrinden yola çıkılarak tasarlandığını, sorun olduğu fark edilince derhal geri çekildiğini söyledi. Etkinlikte yönetimin izleri ise gözlerden kaçmıyor. Grand Prix için hazırlanan ve Kongre Binası yakınında sergilenen tanıtım aracında Ulaştırma ve İçişleri Bakanlıkları ile ön kanatta başkanlık mührü bulunuyor. Denker, bunun nedenini bu kurumların yarışın kilit destekçileri olmasına bağlıyor. IndyCar, Freedom 250 Grand Prix’sinin spora yeni hayranlar kazandırmasını umarken eleştirilerden de nasibini alıyor. IndyCar sürücüsü Ed Carpenter, içinde bulunulan dönemde ne yapılırsa yapılsın herkesin memnun olmayacağını belirterek insanları spora bir şans vermeye davet etti.