16 yaşındaki Colt Gray, 2024 yılında Georgia’daki Apalachee Lisesi’nde düzenlediği silahlı saldırıda 55 ayrı suçlamayı kabul etti. Eylül 2024’te yaşanan ve eyalet tarihinin en ölümcül okul saldırısı olarak kayıtlara geçen olayın ardından, Winder kasabası şimdi davanın son aşamasına tanıklık ediyor. Gray, öğretmenler Richard Aspinwall ve Cristina Irimie ile öğrenciler Mason Schermerhorn ve Christian Angulo’nun ölümüne yol açan dört cinayet de dahil olmak üzere tüm suçlamaları kabul etti.

MAHKEMEDE KURBAN AİLELERİNİN GÖZYAŞLARI

Cuma günü başlayan ceza duruşmasında kurbanların yakınları ve saldırıdan sağ kurtulanlar ifade verdi. Duruşma salonunda duygusal anlar yaşanırken, aileler birbirlerine sarılarak acılarını paylaştı. Saldırıda bacağından vurulan 9. sınıf öğrencisi Nautica Walton, “Kendimden nefret etmeye başladım çünkü artık gerçekten yaşayamıyordum. Hayatımdaki tüm neşeyi almama izin verdim” dedi. Walton, sanığa hitaben “Senden nefret ediyorum. Vücudumda bıraktığın yaralardan nefret ediyorum” ifadelerini kullandı.

ZANLININ ZİHNİNDEKİ KARANLIK PLANLAR

Cuma günkü duruşmada savcılık, Colt Gray’e ait daha önce hiç görülmemiş not defterlerini ve polis sorgu kayıtlarını delil olarak sundu. Yetkililer, zanlının yatak odasında Parkland saldırganı Nikolas Cruz’a adanmış bir tür tapınak alanı oluşturduğunu tespit etti. Not defterlerinde, okul saldırısını detaylandıran çizimler, silah resimleri ve “zalim dünya” olarak tanımladığı ortamdan kaçış çağrıları yer alıyordu. Bir notta “Dur, korkuyorum! Ben bir katil değilim!” yazarken, sayfalarca “neden” sözcüğü tekrarlanmıştı.

ZANLIDAN ŞOK EDEN SORGU İTİRAFLARI

Mahkemede dinlenen polis sorgu kayıtlarında, o dönem 14 yaşında olan Colt Gray’in saldırıdan bir saat sonra hıçkırarak konuştuğu duyuldu. Zanlı, tuvalette bir an tereddüt ettiğini ancak ardından sınıfa girip ateş açtığını itiraf etti. “Binlerce insanı etkilemiş olmalıyım, bu gerçekten çok korkunçtu” diyen Gray, kafasında sesler duyduğunu ve öğretmenlerin kendisine karşı komplo kurduğuna inandığını söyledi. Akıl sağlığı merkezine yatırılması gerektiğini belirten zanlı, babasının suçsuz olduğunu ve “Ona bunun onun hatası olmadığını söyleyin. Elinden gelenin en iyisini yaptığını biliyorum” mesajını iletmelerini istedi.

BABA COLİN GRAY’İN YARGILANMASI

Colt Gray’in cezasının belirlenmesinde, daha önce babası Colin Gray hakkında görülen davanın detayları da etkili olacak. Savcılık, Colin Gray’i oğluna Noel hediyesi olarak AR-15 tarzı bir tüfek almakla ve uyarılara rağmen silaha erişimine izin vermekle suçladı. Geçtiğimiz Mart ayında adam öldürme ve cinayet suçlarından hüküm giyen baba Gray’in cezası bu hafta içinde açıklanacak. Yargıç Nicholas Primm, Colt Gray için Georgia yasalarının öngördüğü iki seçenek arasında karar verecek: şartlı tahliye olasılığı olan ömür boyu hapis veya şartsız müebbet hapis.