Colt Gray İtirafın Ardından Hakim Karşısında

Dünya Gündemi
Mahkeme salonunda genç bir adam ve güvenlik görevlileri
Eylül 2024'te Georgia'da gerçekleşen okul saldırısının ardından, kurbanların aileleri mahkemede duygusal ifadelerle yaşadıkları travmayı paylaştı.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

16 yaşındaki Colt Gray, 2024 yılında Georgia’daki Apalachee Lisesi’nde düzenlediği silahlı saldırıda 55 ayrı suçlamayı kabul etti. Eylül 2024’te yaşanan ve eyalet tarihinin en ölümcül okul saldırısı olarak kayıtlara geçen olayın ardından, Winder kasabası şimdi davanın son aşamasına tanıklık ediyor. Gray, öğretmenler Richard Aspinwall ve Cristina Irimie ile öğrenciler Mason Schermerhorn ve Christian Angulo’nun ölümüne yol açan dört cinayet de dahil olmak üzere tüm suçlamaları kabul etti.

MAHKEMEDE KURBAN AİLELERİNİN GÖZYAŞLARI

Cuma günü başlayan ceza duruşmasında kurbanların yakınları ve saldırıdan sağ kurtulanlar ifade verdi. Duruşma salonunda duygusal anlar yaşanırken, aileler birbirlerine sarılarak acılarını paylaştı. Saldırıda bacağından vurulan 9. sınıf öğrencisi Nautica Walton, “Kendimden nefret etmeye başladım çünkü artık gerçekten yaşayamıyordum. Hayatımdaki tüm neşeyi almama izin verdim” dedi. Walton, sanığa hitaben “Senden nefret ediyorum. Vücudumda bıraktığın yaralardan nefret ediyorum” ifadelerini kullandı.

ZANLININ ZİHNİNDEKİ KARANLIK PLANLAR

Cuma günkü duruşmada savcılık, Colt Gray’e ait daha önce hiç görülmemiş not defterlerini ve polis sorgu kayıtlarını delil olarak sundu. Yetkililer, zanlının yatak odasında Parkland saldırganı Nikolas Cruz’a adanmış bir tür tapınak alanı oluşturduğunu tespit etti. Not defterlerinde, okul saldırısını detaylandıran çizimler, silah resimleri ve “zalim dünya” olarak tanımladığı ortamdan kaçış çağrıları yer alıyordu. Bir notta “Dur, korkuyorum! Ben bir katil değilim!” yazarken, sayfalarca “neden” sözcüğü tekrarlanmıştı.

ZANLIDAN ŞOK EDEN SORGU İTİRAFLARI

Mahkemede dinlenen polis sorgu kayıtlarında, o dönem 14 yaşında olan Colt Gray’in saldırıdan bir saat sonra hıçkırarak konuştuğu duyuldu. Zanlı, tuvalette bir an tereddüt ettiğini ancak ardından sınıfa girip ateş açtığını itiraf etti. “Binlerce insanı etkilemiş olmalıyım, bu gerçekten çok korkunçtu” diyen Gray, kafasında sesler duyduğunu ve öğretmenlerin kendisine karşı komplo kurduğuna inandığını söyledi. Akıl sağlığı merkezine yatırılması gerektiğini belirten zanlı, babasının suçsuz olduğunu ve “Ona bunun onun hatası olmadığını söyleyin. Elinden gelenin en iyisini yaptığını biliyorum” mesajını iletmelerini istedi.

BABA COLİN GRAY’İN YARGILANMASI

Colt Gray’in cezasının belirlenmesinde, daha önce babası Colin Gray hakkında görülen davanın detayları da etkili olacak. Savcılık, Colin Gray’i oğluna Noel hediyesi olarak AR-15 tarzı bir tüfek almakla ve uyarılara rağmen silaha erişimine izin vermekle suçladı. Geçtiğimiz Mart ayında adam öldürme ve cinayet suçlarından hüküm giyen baba Gray’in cezası bu hafta içinde açıklanacak. Yargıç Nicholas Primm, Colt Gray için Georgia yasalarının öngördüğü iki seçenek arasında karar verecek: şartlı tahliye olasılığı olan ömür boyu hapis veya şartsız müebbet hapis.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Erdoğan’dan Ahbap Açıklaması: Fırsatçılık Yapanlar Hesap Veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda depremlerdeki dezenformasyon ve Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 6 Şubat depremleri sırasında çevrilen oyunlara dikkat çekti.
Manşet

Yeni Parti Grubu Yönetimini Belirledi

Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti, grup yönetimini belirlemek üzere ilk kez toplandı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren toplantıya Özel başkanlık etti.
Manşet

Anket Bahanesiyle Sahte Senet Düzenlendi

Muğla'da iki yıl önce anket yapan kişilere ismini veren Zeynep Çalışkan, İngilizce hazırlık paketi satışı için sahte senet düzenlendiğini öne sürdü. Anket kılıfı altında adına sahte senet düzenlendi.
Manşet

Türkiye Pasaportu dünya sıralaması belli oldu: 81. sırada

Passport Reports, dünya pasaport sıralamasına ilişkin son raporunu yayımladı; rapora göre Türkiye pasaportu küresel listede 80. sırada yer aldı. Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülkeler ile sınır kapısında vize alabildiği destinasyonların dikkate alındığı rapor, Türkiye pasaportunun dünya genelindeki hareketlilik gücünü ortaya koydu.
Manşet

Erdoğan’dan Çerçeve Yasa Uyarısı

Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya girildi, dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan süreç uzamasın ve Meclis kapanmadan tamamlansın uyarısı yaptı. Erdoğan, Cumhur İttifakı ile iyi bir süreç yönettiklerini belirtti.