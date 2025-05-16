Çorum’da Silahla Yaralama Olayı: Kardeşler Tutuklandı

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak’ta meydana gelen olayda Bilal Ç. (32), silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Saldırının ardından kaçan şüpheliler Tahir Ç. (29) ve kardeşi Caner Ç. (24), Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği titiz çalışmalar sonucunda yakalandı ve gözaltına alındı.

MÜDAHALE VE TUTUKLAMA

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama süreci neticesinde, iki şüpheli tutuklandı. Bilal Ç.’nin 15 Mayıs’ta Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak’ta evinin önünde maruz kaldığı silahlı saldırının anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.