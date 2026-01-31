Cristiano Ronaldo 1000 Gol Hedefine Bir Adım Daha Yaklaştı

Al Kholood ile Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi’nin 18. haftasında karşı karşıya geldi. King Abdullah Sport City Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede Al Nassr, deplasmanda Al Kholood’a 3-0’lık skorla üstünlük sağlayarak ligde üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

HEDEFİNE 39 GOL KALDI

Bu maçta 1-0’lık üstünlük getiren golü atan Cristiano Ronaldo, kariyerinde toplam gol sayısını 961’e yükseltti. Portekizli yıldız, 1000 gol hedefine yaklaşmakta ve bu rakama ulaşmak için önemli bir adım daha atmış oldu.

“BU SAYIYA KESİNLİKLE ULAŞACAĞIM”

Ronaldo, hedefleriyle ilgili yaptığı açıklamada, 1000 gole ulaşma amacını vurguladı. “Hedefimin ne olduğunu biliyorsunuz. Kupalar kazanmak ve hepinizin bildiği o sayıya, 1000 gole ulaşmak istiyorum. Sakatlık yaşamazsam, bu sayıya kesinlikle ulaşacağım.” şeklinde konuştu.