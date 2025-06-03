Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksakal’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Bu görüşme, basına kapalı yapıldı ve kabul, Cumhurbaşkanlığı programı kapsamında gerçekleşti. Görüşmenin detayları hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

İÇ POLİTİKA VE YENİ YASAMA DÖNEMİ

Siyasi kulislerde, bu buluşmada güncel iç politika konularının yanı sıra, yeni yasama dönemine dair olası iş birliklerinin konuşulduğu düşünülüyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaklaşık bir saat süren toplantının, Erdoğan’ın farklı siyasi parti liderleri ile yaptığı temastan biri olduğu ifade ediliyor.

ANAYASA REFORMU

Erdoğan ve Aksakal’ın, sosyal politikalar ile anayasal reform konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu tahmin ediliyor. Bu görüşmenin, Türkiye’nin siyasi gündemindeki önemli başlıklar üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.