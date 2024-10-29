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“Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir’de Tören Kılacak”

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CUMHURİYET’İN 101. YILI ETKİNLİKLERİ

Cumhuriyet’in 101’inci yılı, tüm ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Ekim etkinlikleri kapsamında ilk olarak Anıtkabir’de gerçekleştirilecek törene iştirak edecek. Buradaki programın ardından Beştepe’ye geçerek tebrikleri kabul edecek. TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı nedeniyle bazı illerde planlanan konser ve eğlence etkinliklerinin iptal edilmesi söz konusu olsa da, diğer kutlamalar planlandığı şekilde devam edecek.

GEÇİT TÖRENİ VE GÖSTERİ UÇUŞLARI

Kutlamalar çerçevesinde başkent Ankara’da bir geçit töreni organize edilecek. İstanbul’da SOLOTÜRK, İzmir’de ise Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşları seyirci ile buluşacak. Türk Deniz Kuvvetleri, 29 gemi ile 29 liman ziyareti gerçekleştirecek. Her yıl olduğu gibi 29 Ekim’de devlet erkânının ilk ziyaret yeri Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir olacak.

BEŞTEPE’DEKİ RESEPSİYON

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anıtkabir programının ardından Beştepe’de düzenlenecek resepsiyona katılarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayacak. Beştepe’de ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda özel bir program gerçekleştirilecek. Bu resepsiyona siyasiler, yabancı misyon şefleri, milli sporcular ve sanatçılar davet edildi. Törene 2 binin üzerinde davetlinin katılması bekleniyor.

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