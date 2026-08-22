Eski Bakan Şahin’in Aracında FETÖ İzi

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Üç kişi, arka planda altın külçelerle birlikte poz veriyor
Süleymancılar cemaatine yönelik soruşturma kapsamında önemli gelişmeler yaşanıyor ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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Alihan Kuriş liderliğindeki Süleymancılar cemaatine yönelik soruşturma kapsamında firari şüphelilerden Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Muğla’da yakalanmıştı. İki ismi Muğla’ya getiren Mehmet Ö.’nün, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli araçla kaçış organizasyonu yaptığı belirlenmişti. Şahin, aracın kendi bilgisi dışında kullanıldığını iddia ederken, Mehmet Ö. hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

KAÇIŞ ARACININ SAHİBİYLE PARA TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Mehmet Ö.’nün Alihan Kuriş’in eşi Seda Kuriş ile para trafiği olduğu tespit edildi. Mehmet Ö.’nün Seda Kuriş’e 2 milyon 406 bin 650 lira gönderdiği belirlendi. Bu paranın araç alımı için kullanıldığı öne sürüldü. Mehmet Ö.’nün FETÖ üyeliği dahil çok sayıda suçtan adli işlem kaydı bulunduğu aktarıldı. Ayrıca Mehmet Ö.’nün üzerine kayıtlı çok sayıda gayrimenkul olduğu iddia edildi.

ÖRGÜT ÜYELERİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında Alihan Kuriş’e çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği suçlaması yöneltiliyor. Nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama da iddialar arasında. 13 Ağustos’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 kişiden 32’si tutuklandı. Kuriş, yakalandığında bir evdeki gizli bölmeye saklanmıştı.

OPERASYONDA 1,34 MİLYAR TL DEĞERİNDE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

17 ilde 123 adreste arama yapılan operasyonlarda 200 kilo külçe altın bulundu. Ele geçirilen altınların değeri 1,34 milyar TL olarak açıklandı. Savcılık, örgütle mali ve ticari bağlantısı bulunan 32 şirket tespit etti. Bu şirketler inşaattan gıdaya, kuyumculuktan denizcilik ve eğitime kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Yurt dışına büyük miktarlarda para transferi yapıldığı da belirtiliyor.

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