Giresun’da Helikopter Düştü İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi

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Giresun'da helikopter kazası sonrası olay yerine giden ekipler
Giresun'un Piraziz ilçesinde bir helikopterin düştüğü ihbarı üzerine arama çalışmaları devam ediyor.
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Giresun’un Piraziz ilçesinde yüksek gerilim hattında çalışma yapan bir helikopterin düştüğü ihbarı, bölgede arama çalışması başlatılmasına neden oldu. Olay, ilçede meydana geldi. Bölge sakinleri duman gördüklerini yetkililere bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

KAZA KIRIMA UĞRAYAN HELİKOPTER GÖRÜNMÜYOR

Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, konuya ilişkin açıklama yaptı. Başkan, şu an için kaza kırıma uğrayan bir helikopterin görünmediğini söyledi. Ekiplerin bölgedeki tarama çalışması devam ediyor.

DEREGÖZÜ KÖYÜ CİVARINDAKİ İHBARDA İZ BULUNAMADI

Giresun Valiliği, Deregözü Köyü civarında hava aracı düştüğü ihbarı alındığını duyurdu. Ekipler, ihbarın ardından bölgeye yönlendirildi. Yapılan çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir buluntu veya ize rastlanılmadı. Bölgedeki tarama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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