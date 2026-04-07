Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail Konsolosluğu Saldırısına Yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki bir konsolosluk önünde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı etkinliğinde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye’nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz.” şeklinde ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Beşiktaş’ta meydana gelen ve kahraman güvenlik güçlerimizin müdahalesiyle boşa çıkartılan kalleş saldırıyı lanetlediğimizin bilinmesini istiyorum.” diyerek, olayın ciddiyetini vurguladı. Erdoğan, ayrıca, “Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum.” şeklinde bir mesaj iletti.

Ayrıca, “Terör eyleminde biri ölü, ikisi yaralı olmak üzere üç terörist etkisiz hale getirilmiş; müdahale sırasında iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Saldırıyla ilgili gerekli tahkikatlar süratle başlatılmıştır.” bilgisi aktarıldı. Sözlerinin devamında yaralı polisler için acil şifalar temennisinde bulunan Erdoğan, “Zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye’nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz.” dedi.