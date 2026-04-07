Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail Konsolosluğu Saldırısına Yanıt

cumhurbaskani-erdogan-dan-israil-konsoloslugu-saldirisina-yanit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki bir konsolosluk önünde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

SALDIRIYA ACİL MÜDAHALE

ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı etkinliğinde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye’nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz.” şeklinde ifade etti.

KANLI SALDIRI LANETLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Beşiktaş’ta meydana gelen ve kahraman güvenlik güçlerimizin müdahalesiyle boşa çıkartılan kalleş saldırıyı lanetlediğimizin bilinmesini istiyorum.” diyerek, olayın ciddiyetini vurguladı. Erdoğan, ayrıca, “Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum.” şeklinde bir mesaj iletti.

SALDIRGANLAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Erdoğan’ın yaptığı açıklamada, “Beşiktaş’ta meydana gelen ve kahraman güvenlik güçlerimizin müdahalesiyle boşa çıkartılan kalleş saldırıyı lanetlediğimizin bilinmesini istiyorum.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, “Terör eyleminde biri ölü, ikisi yaralı olmak üzere üç terörist etkisiz hale getirilmiş; müdahale sırasında iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Saldırıyla ilgili gerekli tahkikatlar süratle başlatılmıştır.” bilgisi aktarıldı. Sözlerinin devamında yaralı polisler için acil şifalar temennisinde bulunan Erdoğan, “Zaman ayarlı provokasyonlarla Türkiye’nin güven iklimine zarar verilmesine müsaade etmeyeceğiz.” dedi.

