Kerem Aktürkoğlu’na Derbi Sonrası Gelen Siber Saldırı

kerem-akturkoglu-na-derbi-sonrasi-gelen-siber-saldiri

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE GALİBİYETİ KAZANDI

Süper Lig’in 28. haftasında gerçekleşen Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşmasında, Fenerbahçe 1-0’lık skorla galip gelerek zirve yarışında puan farkını maç fazlasıyla bire indirmiş oldu.

Fenerbahçe’nin zaferini getiren kişi, 90+11. dakikada penaltıyı gole çeviren Kerem Aktürkoğlu oldu. Ancak, bu maçın ardından Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya üzerinden siber zorbalığa maruz kalmış durumda.

Küfür ve hakaret içeren mesajlar, Kerem Aktürkoğlu ve ailesine yönelik sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmıştır. Bu duruma karşı, oyuncunun avukatlık şirketi bir açıklama yapma gereği duydu.

Açıklamada, “Son zamanlarda bazı sosyal medya siteleri üzerinden, müvekkilimiz Muhammed Kerem Aktürkoğlu ve ailesine yönelik sistematik bir şekilde hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir” denildi.

Hukuki sürecin başlatılacağı vurgulandı ve “Sosyal medya üzerinden yapılan bu tarz paylaşımlar cezai ve hukuki sorumluluk doğurmaktadır. Sosyal medya mecralarında müvekkilimize yönelik ifade özgürlüğünü aşan kişiler hakkında cezai işlem başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadeleri kullanıldı.

