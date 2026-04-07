Galatasaray’dan Taraftara Konsantrasyon Çağrısı Geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında zirve yarışında yer alan Trabzonspor’a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılı ekibin bir maçı eksik kalırken, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki puan farkı 1’e düşmüş durumda.

OKAN BURUK’TAN TARAFTARLARA ÇAĞRI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak Göztepe karşılaşması öncesi sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Buruk, Ultraslan taraftar grubunun “Buraya kadar siz getirdiniz, şampiyonluk kupasını kaldıracak olan yine sizlersiniz” yazılı görselini Instagram hikayesinde paylaştı. Buruk ayrıca, taraftarlara seslenerek, “Konsantrasyon” mesajını iletti.