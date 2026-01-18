Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şara ile Terörle Mücadele Vurgusu

cumhurbaskani-erdogan-dan-sara-ile-terorle-mucadele-vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki Gelişmeleri Ele Aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Suriye’deki güncel durumu ve ikili ilişkileri değerlendirdi. Bu görüşmede, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Suriye’deki son gelişmeler detaylı bir şekilde ele alındı.

TERRÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Görüşme esnasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem de bölge için elzem olduğunu dile getirdi. Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’ye olan desteklerinin, özellikle terörle mücadele konusunda artarak devam edeceğini ifade etti.

