Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas İle Temasta Olmaya Devam Ediyoruz

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’daki Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Türk dünyasının kurumsal bütünleşme sürecinden Gazze’deki barış girişimlerine kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, düzenlenen zirvede Türk Devletleri İşbirliği Günü’nü kutladıklarını belirterek, “Teşkilatımızın temelinin atıldığı Nahçıvan Antlaşması’nın 16. yılını geride bırakmış olduk” dedi. Türk dünyasının kurumsal yapısını güçlendirdiğini vurgulayan Erdoğan, dış politika, ekonomik iş birliği, kültürel etkileşim gibi konuları gündeme getirdiklerini ifade etti. Zirvenin sonuç bildirgesinde bölgesel barış ve güvenliğe dair önemli hususlara yer verdiklerini aktaran Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın uluslararası aktör olma hedefini pekiştirdiklerini belirtti.

KÜRESEL GERİLİMLER VE GÜVENLİK ADIMLARI

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın artık sadece kültürel bir birliktelik değil, aynı zamanda stratejik bir dayanışma platformu olduğuna dikkat çekerek, “Dünyadaki gerilimler herkesi etkilediği gibi Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeleri de yakından ilgilendiriyor” dedi. Savunma alanında daha ileri adımlar atma gerekliliği üzerinde duran Erdoğan, “Her türlü duruma karşı hazırlıklıyız” ifadesini kullandı. Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı’nın, savunma harcamalarını artırma ve güvenlik konusunda gelişim sağlama yönünde son zamanlarda adımlar attığını vurguladı.

GAZZE’DEKİ DURUM VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Gazze’deki barış çözümleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’in menfaatlerini koruma konusundaki kararlılığını yineledi. Türkiye’nin uzun süredir Gazze’deki barış için çaba sarf ettiğini belirten Erdoğan, “Hamas ile temas halindeyiz ve en makul yolu bulma çabasındayız” dedi. Trump ile olan görüşmelerinde Türkiye’nin barış çabalarına destek olduğunu ifade etti. Erdoğan ayrıca, “Hamas, barışa ve müzakerelere hazır olduğunu dile getirmiştir” şeklinde bir açıklamada bulundu.

İNSANLIK TARİHİNDEKİ UTANÇ VE GÜVENLİK İHTİYAÇLARI

Gazze’deki insani durumu çarpıcı bir dille anlatan Erdoğan, “Gazze adeta kıyametin ön yüzü oldu” diyerek, yaşanan soykırımın utanç verici olduğunu ifade etti. Türkiye’nin bu süreçte üstlendiği rolü ve Gazze’nin Filistin halkının toprağı olarak kalmasının önemini vurgulayan Erdoğan, uluslararası toplumu da bu durum karşısında duyarlı olmaya davet etti.

EKONOMİK İSTİKRAR VE GELECEK PLANLARI

Son olarak, Türkiye’nin ekonomik durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, eylülde enflasyonun beklentilerin üzerinde çıktığını kabul ederek, bu durumun Türkiye ekonomisine yönelik karamsarlık oluşturmamasını istedi. Ekonomiyi geleceğe inşa etme hedefiyle hareket ettiklerini belirten Erdoğan, Türkiye’nin güçlü temeller üzerine kurulu bir ekonomi olduğunu ifade etti. Tüm bu süreçte devlet olarak çocukları koruma tedbirlerinin önemine değinerek, toplumsal dayanışmanın gerekliliğini vurguladı.

Erdoğan, “Bütün bunların yanı sıra yalnızlaşan, şiddete maruz kalan ya da tanık olan çocukların suça bulaşmadan korunmasını öncelikli hale getiriyoruz” dedi.