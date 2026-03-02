Cumhurbaşkanı Erdoğan İftar Programında Önemli Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Kongre Merkezi’nde MKYK Üyeleri, Parti Kurulları, Ankara İl Teşkilatı ve İlçe Başkanları’nın katılımıyla düzenlenen iftar programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Değerli yol ve dava arkadaşlarım, Cumartesi günü komşumuz İran’a yönelik, uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırılar da eklendi. Saldırılarda, aralarında İran dini lider Ali Hamaney’in yanı sıra sivil ve askerî yetkililerin ve masum çocukların bulunduğu çok sayıda İranlı hayatını kaybetti.” dedi.

İRAN HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı, sahada yaşanan durumun üzüntü verici olduğunu belirterek, “Hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, İran halkına ülkem ve milletim adına başsağlığı diliyorum. Komşuları ve kardeşleri olarak İran halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Çatışmaların yükünü sivillerin ve hiçbir günahı olmayan masumların çektiği bu tablo karşısında derin bir üzüntü duyuyoruz.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, konuşmasında Ramazan ayında yapılan çalışmalara da değinerek, “Böyle mübarek bir akşamda, böylesine güzel bir atmosferde sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Gönüllerimizi bu bereket sofrasında bir araya getiren partimizin genel sekreterliğine teşekkür ediyor, davetimize icabet eden siz kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

RAMAZAN AYINI İDRAK ETMENİN ÇABASINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayında manevi duyguların doruk noktasına çıktığını belirterek, “AK Parti olarak sevginin, muhabbetin, yardımlaşmanın, dayanışmanın daha bir anlam kazandığı Ramazan ayını en güzel şekilde idrak etmenin çabasındayız. Genel merkez birimlerimiz, milletvekillerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve yerel yönetimlerimizle tam kadro sahadayız.” dedi. Yurt içindeki vatandaşlarla iftar ve sahurun bereketini paylaşırken yurt dışında yaşayan kardeşleri de unutmamanın önemine değindi.

SÜKUNET SAĞLANANA KADAR TEMASLARIMIZI YOĞUNLAŞTIRACAĞIZ

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin diplomatik yollarla ihtilaflara çözüm bulma konusundaki çabalarını sürdürdüğünün altını çizerek, “Körfez’deki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmenin yanı sıra savaşı nasıl durdurabileceğimizi, gerilimi nasıl düşürebileceğimizi enine boyuna ele aldık. Ateşkes tesis edilene, bölgemizde yeniden sükûn hâkim olana kadar her düzeyde temaslarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Biz millet olarak kendimiz için istediğimizi komşumuz için de isteriz.” diyerek, komşulara karşı duyulan sorumluluğun önemine değindi.

BÖLGE KALICI HUZURA KAVUŞSUN DİYE ARZU EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yıldır bölgesel barış ve istikrar için verdikleri mücadeleyi vurgulayarak, “Biz sulhun tarafındayız. Kan akmasın, gözyaşı dinsin istiyoruz. Bölgemiz artık yıllardır hasretini çektiği kalıcı huzura kavuşsun arzu ediyoruz.” dedi. Ramazan ayında çatışma, savaş ve gerilim görmek istemediklerini belirten Erdoğan, İran’a yönelik saldırılara karşı durduklarını ifade etti.

YANGININ DAHA FAZLA BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLMESİ ŞARTTIR

Cumhurbaşkanı, önceliklerinin ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılması olduğunu belirterek, “Şayet gerekli müdahalede bulunulmazsa, çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok ciddi neticeleri olacaktır.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin vatandaşlarının güvenliğiyle ilgili tüm tedbirleri aldığını vurgulayan Erdoğan, gelişmelerin dikkatle analiz edildiğini açıkladı.

MİLLETİMİZ BİZE GÜVENMEYE DEVAM ETSİN

Cumhurbaşkanı, “86 milyonun bir tek ferdinin dahi zarar görmemesi adına devlete düşen görev neyse, bize hangi sorumluluk düşüyorsa onu harfiyen yerine getiriyoruz.” dedi. Erdoğan, “Milletimiz bize güvenmeye, devletine güvenmeye devam etsin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her şart altında milletinin yanındadır.” diyerek, vatandaşların güven içinde olmalarını sağlamak için gereken önlemlerin alındığını ifade etti.

YETER Kİ BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE HAREKET EDELİM

Cumhurbaşkanı, güçlü bir Türkiye’nin her türlü zorluğun üstesinden geleceğini belirterek, “Hiç kimse endişe etmesin. Allah’ın izniyle istikbal Türkiye’nindir.” dedi. Birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, çeşitli farklılıkların bir kenara bırakılarak daha aydınlık bir geleceğin inşa edilmesi çağrısında bulundu.