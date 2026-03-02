Savaşın Yeni Hedefi Küba Olarak Belirlendi

İSRAİL VE ABD’NİN ORTAK SALDIRILARIYLA İRAN’DA ÜST DÜZEY KAYIP

28 Şubat tarihinde, İsrail ve ABD ordusunun gerçekleştirdiği ortak askeri operasyonlarla üst düzey İranlı askeri ve siyasi liderler hedef alındı. Hava saldırıları sonucunda, 1989 yılından bu yana İran’ın ruhani lideri olan Ali Hamaney yaşamını yitirdi. İran, bu saldırılarda çok sayıda önemli kayıp verirken, füze ve insansız hava aracı saldırıları ile İsrail, ABD üsleri ve Körfez ülkelerini hedef alarak, dünya genelinde büyük bir panik yaratan savaşın başka ülkelere sıçrama olasılığını arttırıyor.

‘SIRA KÜBA’DA’

Türkiye karşıtı görüşleriyle bilinen ve ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığı ile öne çıkan Senatör Lindsey Graham, Fox News kanalında savaşla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Graham, İran’a yönelik saldırı için yeterli sebepleri olduğunu ifade ederek, “Sıradaki hedef Küba, onlar da düşecek. Küba’daki bu komünist diktatörlüğün günleri sayılı” şeklinde konuştu.