Savaşın Yeni Hedefi Küba Olarak Belirlendi

İSRAİL VE ABD’NİN ORTAK SALDIRILARIYLA İRAN’DA ÜST DÜZEY KAYIP

28 Şubat tarihinde, İsrail ve ABD ordusunun gerçekleştirdiği ortak askeri operasyonlarla üst düzey İranlı askeri ve siyasi liderler hedef alındı. Hava saldırıları sonucunda, 1989 yılından bu yana İran’ın ruhani lideri olan Ali Hamaney yaşamını yitirdi. İran, bu saldırılarda çok sayıda önemli kayıp verirken, füze ve insansız hava aracı saldırıları ile İsrail, ABD üsleri ve Körfez ülkelerini hedef alarak, dünya genelinde büyük bir panik yaratan savaşın başka ülkelere sıçrama olasılığını arttırıyor.

‘SIRA KÜBA’DA’

Türkiye karşıtı görüşleriyle bilinen ve ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığı ile öne çıkan Senatör Lindsey Graham, Fox News kanalında savaşla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Graham, İran’a yönelik saldırı için yeterli sebepleri olduğunu ifade ederek, “Sıradaki hedef Küba, onlar da düşecek. Küba’daki bu komünist diktatörlüğün günleri sayılı” şeklinde konuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran’ın İsrail Üzerine Yönelik Saldırıları Başladı

İran lideri Ali Hamaney'in vefatının ardından, İran'ın İsrail'e başlattığı füze saldırıları, Tel Aviv dahil birçok bölgeyi hedef aldı. Hava savunma sistemleri etkisiz kaldı.
Gündem

İran Hürmüz Boğazı’nı Kapatma Kararı Aldı

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını ve bölgeden geçmeye çalışan tüm gemilerin hedef alınacağını açıkladı.
Gündem

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan İrtikap Suçlamasıyla Tutuklandı

Bolu'da irtikap soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 13 kişi mahkemeye sevk edildi, Özcan tutuklandı.
Gündem

Trump’ın Boynundaki Kırmızı Leke Sağlık Endişesi Yarattı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen Onur Madalyası töreninde boynundaki kırmızı lekeyle dikkatleri üzerine çekti; ellerindeki morluklar da daha önce gündeme gelmişti.
Gündem

Güney Sudan’da Silahlı Saldırıda 169 Ölü 50 Yaralı

Güney Sudan'ın Ruweng Bölgesi'nde gerçekleştirilen saldırıda 169 kişinin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

