Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diplomasi Temasları Devam Ediyor

Körfez’de tansiyon giderek artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi faaliyetlerine devam ederek, Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye’nin İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgiye göre, görüşmede NATO’nun gündemindeki konular ve bölgesel, küresel gelişmeler üzerinde duruldu. Erdoğan, Türkiye’nin bölgede yaşanan çatışma sürecini hassasiyetle takip ettiğini vurgulayarak, kalıcı ve sürdürülebilir barışın sağlanması için diplomasiye fırsat tanınmasının önemli olduğunu dile getirdi.

NATO LİDERLER ZİRVESİ HAZIRLIKLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi hazırlıklarının devam ettiğini açıkladı. Zirveye Türkiye’nin en iyi şekilde ev sahipliği yapacağını belirten Erdoğan, müttefikler arası dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. NATO Genel Sekreteri Rutte ise, İttifak’ın 360 derece güvenlik yaklaşımı çerçevesinde, tüm müttefiklerin güvenliğini sağlama konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

28 ŞUBAT’TAN BU YANA BAŞ DÖNDÜREN TELEFON TRAFİĞİ

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılara başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi trafiği yoğunlaştı. Erdoğan, sırasıyla ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefon görüşmesi yaptı.

BÖLGEDEKİ DURUM LİDERLERLE ELE ALINDI

Erdoğan, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede İran ve Körfez ülkelerindeki mevcut durumu ve gelişmeleri ele aldı. Katar Emiri ile yapılan görüşmede ise, Katar’a yönelik saldırılar sebebiyle geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, ülkedeki son durum hakkında bilgi aldı. Birleşik Arap Emirlikleri’ne ilişkin değerlendirme yaptığı görüşmede ise, burada yaşanan saldırılarla ilgili üzüntüsünü dile getirdi.

BARIŞ VE DİYALOĞ ÇAĞRISI ISRARLA VURGULANDI

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile gerçekleştirdiği iletişimde, Suudi Arabistan’a yönelik saldırılardan dolayı geçmiş olsun mesajı ileten Erdoğan, son durumu değerlendirdi. Söz konusu çatışmaların bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda endişelerini ifade etti. Erdoğan, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın, anlaşmazlıkların diyalogla çözümü için ciddi çaba sarf ettiğini ve diplomasiye bir şans verilmesinin en mantıklı yol olduğunu öne sürdü.

KUVEYT’E GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Kuveyt Emiri ile de görüşme gerçekleştiren Erdoğan, Kuveyt’e yönelik saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü iletti. Erdoğan, sorunların diplomasi ve müzakere yoluyla çözülmesinin en akılcı alternatif olduğunu belirterek, Türkiye’nin barış ortamının hızla kurulması için gereken her türlü çabayı sürdüreceğini ifade etti. AB Komisyonu Başkanı ile yapılan görüşmede ise, İran’a yönelik saldırılar ve çatışmaların sonrasında yaşanan süreç üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Erdoğan, tüm tarafları diplomasi ve müzakere zeminine dönmeye davet ettiğini, barış sürecine destek vermeye hazır olduğunu kaydetti. Ayrıca, Türkiye ile AB arasındaki yakın iş birliğinin sürekliliğinin önemini vurguladı.