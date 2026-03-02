Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Halkına Başsağlığı Diledi

AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen iftar programına MKYK üyeleri, parti kurulları, Ankara il teşkilatı ve ilçe başkanları katılım sağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yer aldığı etkinlikte, önemli açıklamalarda bulunuldu.

İRAN HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında, “Cumartesi günü komşumuz İran’a yönelik, uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırılar da eklendi. Saldırılarda, aralarında İran dini lider Ali Hamaney’in yanı sıra sivil ve askerî yetkililerin ve masum çocukların bulunduğu çok sayıda İranlı hayatını kaybetti.” ifadesine yer verdi. Bu sahadaki üzücü tabloya değinen Erdoğan, “Hayatını kaybeden İranlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, İran halkına ülkem ve milletim adına başsağlığı diliyorum.” sözlerini kullanarak İran halkının acısını paylaştıklarını vurguladı.

RAMAZAN’IN GÜZELLİĞİ PAYLAŞILIYOR

Cumhurbaşkanı, Ramazan ayında yapılan çalışmalara da değinerek, “Ramazan ayını en güzel şekilde idrak etmenin çabasındayız. Gönüllerimizi bu bereket sofrasında bir araya getiren partimizin genel sekreterliğine teşekkür ediyor, davetimize icabet eden siz kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum.” dedi. AK Parti olarak manevi değerlerin önemini vurgulayan Erdoğan, “Yurt içindeki vatandaşlarımızla iftarın ve sahurun bereketini paylaşırken yurt dışında yaşayan kardeşlerimizi de ihmal etmiyoruz.” şeklinde bir konuşma yaptı.

DİPLOMATİK ÇABALAR SÜRECEK

Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki ihtilafların diplomatik yollarla çözümüne yönelik çabalarını artırdığını belirterek, “Körfez’deki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmenin yanı sıra savaşı nasıl durdurabileceğimizi, gerilimi nasıl düşürebileceğimizi enine boyuna ele aldık.” açıklamasında bulundu. Hareketlenmeyi sağlamak için gerekli temasların yoğunlaştırılacağı müjdesini de verdi.

HUZUR İÇİN ÇALIŞ MALARI SÜRECEK

Cumhurbaşkanı, “Biz sulhun tarafındayız. Kan akmasın, gözyaşı dinsin istiyoruz. Bölgemiz artık yıllardır hasretini çektiği kalıcı huzura kavuşsun arzu ediyoruz.” ifadelerini kullanarak bölgedeki barış arayışlarının önemine dikkat çekti.

Ateşkes SAĞLANMALI

Açıklamasında, “Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılmasıdır.” diyerek, uluslararası güvenlik açısından dikkat edilmesi gereken unsurlara vurgu yaptı.

MİLLETİMİZ BİZE GÜVENMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm vatandaşlara seslenerek, “Milletimiz bize güvenmeye, devletine güvenmeye devam etsin.” dedi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin her şart altında milletinin yanında olduğunu belirtti.

BİRLİK İÇİN HAREKET EDİLMELİ

Güçlü bir Türkiye için birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, “Yeter ki birlik ve beraberlik içinde hareket edelim.” diyerek geleceğe dair umut dolu mesajlar verdi.

Erdoğan, bu mübarek günlerde barış ve huzur dileklerini yineleyerek sonlandırdı.