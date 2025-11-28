Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Araç Töreninde Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatlarına tahsis edilecek 9 bin 200 yeni aracın teslimat törenine katıldı. Burada yaptığı değerlendirmede Erdoğan, “Her alanda önemli mesafe aldık. Devletle millet arasındaki bağı güçlendirdik.” ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELEDE HATALAR

Erdoğan, terörle mücadelede geçmişte yaşanan ciddi hatalara da dikkat çekti. “Bu hatalar sorunun daha fazla büyümesine yol açtı. Devlet ile vatandaş arasındaki bağ zarar gördü, yıprandı. Bunun sancısını halkımızla birlikte güvenlik güçlerimiz çekti.” diyen Erdoğan, bu hataların bedelinin hem millet hem de devlet olarak birlikte ödendiğini vurguladı. “Güç zehirlenmesi yaşayan bir avuç kibir abidesinin yanlışlarının faturasını millet ve devlet olarak birlikte ödedik. 23 yılda yanlışlara son verdik, hataları telafi ettik.” şeklindeki sözleriyle son dönemdeki gelişmelere dikkat çekti.