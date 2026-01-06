Danimarka Başbakanı Frederiksen: Tehditlere Asla Göz Yummayız

DANİMARKA’DAN ABD’YE NET CEVAP

ABD yönetimi, düzenlediği operasyon ile Venezuela’nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini gözaltına almasının ardından, Grönland ile ilgili taleplerini yeniden gündeme getirdi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yaptığı açıklamada, ülkelerinin ve Grönland’ın asla tehdit edilmesini kabul etmeyeceklerini vurguladı.

DANEYİM İLE SÜREÇ DEĞİŞMEZ

Frederiksen, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bölgelerden biri olan Grönland’a yönelik tutumunun her zaman sabit kaldığını belirterek, “Müttefiklerimizin ulusal sınırlarımıza saygı göstermesini bekliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump’ın birçok kez Grönland’ı istediğini söylemesi ciddi bir konu. Ancak, eğer ABD başka bir NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa, her şey durur. Bu durum, NATO ve 2’nci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden itibaren sağlanan güvenlik için de geçerlidir.” dedi.

HER ŞEYİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Fredriksen, sınırlarının hiçbir şekilde değişmeyeceğine inandığını ifade ederek, “Gergin değilim. Saf da değilim. Şu an haritadaki tüm hareketleri yakından takip ediyorum.” şeklinde konuştu.