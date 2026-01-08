Danimarka’dan ABD’ye Grönland Açıklaması: Karşılık Veririz

Danimarka’nın Askeri Direktifi

Danimarka’nın medya organı Berlingske, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland hakkında yaptığı açıklamalardan sonra 1952 yılında alınan bir kararı kamuoyuna sundu. Bu karara göre, Danimarka Silahlı Kuvvetleri, ülkenin topraklarına yönelik bir saldırı anında resmi bir savaş ilanı olmasa bile talimat beklemeden karşılık verme yetkisine sahip.

Danimarka askerlerinin durumu

Belgelerde, Danimarka askerlerinin “düşman tarafından esir alınan veya başka bir şekilde etkisiz hale getirilen yetkililerden” emir almamalarına dair de bir ifadenin bulunduğu belirtildi. Bu durum, ulusal güvenliğin sağlanması adına alınmış önemli bir tedbir olarak değerlendiriliyor.

Trump’ın açıklamaları

ABD Başkanı Trump, stratejik öneme sahip Grönland adasında Rus ve Çin varlığının giderek artış gösterdiğini söyleyerek, “Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland’a ihtiyacımız var.” şeklinde bir açıklamada bulundu. Ayrıca, Trump, ABD’nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı’nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, Avrupa Birliği’nin (AB) güvenliği açısından da “buna ihtiyaçları olduğunu” dile getirdi. Grönland, Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olarak daha önce ABD’nin egemenliğin devri konusundaki yaklaşımlarını reddetmişti.