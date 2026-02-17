Darphane’de Cumhuriyet Altınında Rekor Basım Gerçekleşti

Yüksek altın fiyatları, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri arasında ilgi uyandırarak Darphane’nin Cumhuriyet ziynet altını üretimini artırmasına sebep oldu. 2026’nın Ocak ayında basılan Cumhuriyet altını sayısı, 1 milyon 392 bini geçerek son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ÇEYREK ALTINDA YÜKSELİŞ

Bu süreçte Ocak ayında çeyrek altın üretimi de 943 bin adede ulaşarak 2025’in aynı dönemini geride bıraktı. Arka planda, 2025 yılı itibarıyla en yüksek basımın Ocak 2025’te gerçekleştiği verileri kaydedildi. Geçen yılın Ocak ayında toplam basılan altın miktarı ise 1 milyon 708 bin 982 olarak kaydedilirken, çeyrek altın üretimi 1 milyon 215 bin 730 adede ulaşmıştı.

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL

Yurt içinde altın fiyatları ise şu şekilde belirlendi: Gram altın 6 bin 938 lira, çeyrek altın 11 bin 768 lira, Cumhuriyet altını 47 bin 951 lira, tam altın 47 bin 083 lira ve yarım altın 23 bin 542 lira olarak işlem görüyor.

YENİ TARİHLİ ALTINLARIN TERCİHİ

Kuyumcular, en çok tercih edilen ürünün gram altın olarak kalmaya devam ettiğini dile getirerek, yeni tarihli ürün talebinin yoğun bir şekilde arttığını ifade ediyor.