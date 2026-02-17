Brezilyalı Kadın Futbolcu Kathellen Sousa İslam’ı Seçti

brezilyali-kadin-futbolcu-kathellen-sousa-islam-i-secti

Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr’ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, İslam dinini kabul etti. Al Nassr Kadın Futbol Takımı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kathellen Sousa’nın İslam’ı kucakladığı bu özel anı paylaşıyor ve kalbinin huzur ve dinginlikle dolu olmasını diliyoruz.” şeklinde ifadelerde bulundu.

KATHELLEN SOUSA’NIN AÇIKLAMALARI

Kulüp tesislerinde düzenlenen etkinlikte, Müslüman olmasını takım arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Sousa, “Burada sadece doğru yolu bulmaya ve olabileceğim en iyi insan olmaya çalışıyorum.” dedi.

