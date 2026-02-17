Mescid-i Aksa İmamı Giriş Yasağını Duyurdu

mescid-i-aksa-imami-giris-yasagini-duyurdu

Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın imamlarından Şeyh Muhammed el-Abbasi, İsrail makamlarının kendisini külliyeye girmekten men ettiğini açıkladı. Abbasi, yasaklamanın bir hafta süresince geçerli olacağını ve bu sürecin uzatılabileceğini ifade etti. Pazartesi günü yürürlüğe giren bu kararın nedenine dair kendisine herhangi bir bilgi verilmediğini vurguladı.

RUHUMUZ EL AKSA’YA BAĞLI

Abbasi, ciddi bir trafik kazası geçirmiş olması nedeniyle bir yıl hastanede tedavi gördüğünü ve yaklaşık bir ay önce yeniden Mescid-i Aksa’ya döndüğünü belirtti. Giriş yasağını “ağır bir durum” şeklinde tanımlayan Abbasi, “Ruhumuz El Aksa’ya bağlı. El Aksa bizim hayatımız.” dedi. Bu hafta başlaması beklenen Ramazan ayında, her yıl olduğu gibi yüz binlerce Filistinli’nin Mescid-i Aksa’da ibadet etmesi bekleniyor. İslam’ın en kutsal mekanları arasında yer alan bu alan, 1967 yılında İsrail tarafından ele geçirilmiş ve daha sonra ilhak edilmiştir.

İZİN VE YAŞ KISITLAMASI TARTIŞMASI

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria’dan Kudüs’e giriş yapacak Filistinlilere özel izin gerektiğini ve bu kapsamda 10 bin izin verilmesi önerisinin yapıldığını açıkladı. Ancak izinlerde yaş sınırlaması olup olmayacağına dair kesin bir bilgi verilmedi. Filistin Kudüs Valiliği, izinlerin geçen yıl olduğu gibi, erkeklerde 55, kadınlarda ise 50 yaş üstü kişilerle sınırlı tutulacağına dair bilgilendirildiğini duyurdu.

VAKIF ÇALIŞANLARINA DA YASAK

Valilik, aynı zamanda kutsal alanı yöneten Ürdün destekli İslami Vakıf’ın (Waqf) Ramazan öncesi rutin hazırlıkları yapmasının da engellendiğini bildirdi. Gölgelik kurulması ve geçici sağlık kliniklerinin oluşturulması gibi pek çok çalışmanın durdurulduğu ifade edilirken, bir Vakıf kaynağı, Ramazan öncesinde 33 çalışanın Mescid-i Aksa’ya girişinin yasaklandığını aktardı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gisele Pelicot’un Dönüşüm Hikayesi: Mücadele ve Umut

Fransa'da eski eşinin uyuşturduğu Gisele Pelicot, birçok erkeğin tecavüzüne uğradı. Yaşadıklarını anı kitabında paylaşarak davanın detaylarını gözler önüne serdi.
Gündem

Konut Dışı Gayrimenkul Satışları 2025’te Rekor Kırdı

2025'te arsa ve tarla satışları yüzde 3,5 artarak 1 milyon 644 bin 84'e yükseldi, bu rakam geçen yılın rekorunu aşarak yılın en yüksek satışını oluşturdu.
Gündem

İbrahim Kalın Terörsüz Türkiye Mesajıyla Umut Verdi

İbrahim Kalın, terörsüz Türkiye sürecinin önemine vurgu yaparak, küresel belirsizlikler içinde devletin kaderini tayin etme ve bölgesel istikrar sağlama konusunda stratejik kazançlar elde edileceğini belirtti.
Gündem

Brezilyalı Kadın Futbolcu Kathellen Sousa İslam’ı Seçti

Al Nassr Kadın Takımı oyuncusu Kathellen Sousa, Müslüman olduğunu açıkladı ve "Sadece doğru yolu bulmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
Gündem

Fenerbahçe’de Edson Alvarez Ameliyat Sürecine Girdi

Fenerbahçe’nin oyuncusu Edson Alvarez, sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu. Meksikalı futbolcunun 1.5 ay daha sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.