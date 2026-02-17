Mescid-i Aksa İmamı Giriş Yasağını Duyurdu

Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın imamlarından Şeyh Muhammed el-Abbasi, İsrail makamlarının kendisini külliyeye girmekten men ettiğini açıkladı. Abbasi, yasaklamanın bir hafta süresince geçerli olacağını ve bu sürecin uzatılabileceğini ifade etti. Pazartesi günü yürürlüğe giren bu kararın nedenine dair kendisine herhangi bir bilgi verilmediğini vurguladı.

RUHUMUZ EL AKSA’YA BAĞLI

Abbasi, ciddi bir trafik kazası geçirmiş olması nedeniyle bir yıl hastanede tedavi gördüğünü ve yaklaşık bir ay önce yeniden Mescid-i Aksa’ya döndüğünü belirtti. Giriş yasağını “ağır bir durum” şeklinde tanımlayan Abbasi, “Ruhumuz El Aksa’ya bağlı. El Aksa bizim hayatımız.” dedi. Bu hafta başlaması beklenen Ramazan ayında, her yıl olduğu gibi yüz binlerce Filistinli’nin Mescid-i Aksa’da ibadet etmesi bekleniyor. İslam’ın en kutsal mekanları arasında yer alan bu alan, 1967 yılında İsrail tarafından ele geçirilmiş ve daha sonra ilhak edilmiştir.

İZİN VE YAŞ KISITLAMASI TARTIŞMASI

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria’dan Kudüs’e giriş yapacak Filistinlilere özel izin gerektiğini ve bu kapsamda 10 bin izin verilmesi önerisinin yapıldığını açıkladı. Ancak izinlerde yaş sınırlaması olup olmayacağına dair kesin bir bilgi verilmedi. Filistin Kudüs Valiliği, izinlerin geçen yıl olduğu gibi, erkeklerde 55, kadınlarda ise 50 yaş üstü kişilerle sınırlı tutulacağına dair bilgilendirildiğini duyurdu.

VAKIF ÇALIŞANLARINA DA YASAK

Valilik, aynı zamanda kutsal alanı yöneten Ürdün destekli İslami Vakıf’ın (Waqf) Ramazan öncesi rutin hazırlıkları yapmasının da engellendiğini bildirdi. Gölgelik kurulması ve geçici sağlık kliniklerinin oluşturulması gibi pek çok çalışmanın durdurulduğu ifade edilirken, bir Vakıf kaynağı, Ramazan öncesinde 33 çalışanın Mescid-i Aksa’ya girişinin yasaklandığını aktardı.