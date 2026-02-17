Konut Dışı Gayrimenkul Satışları 2025’te Rekor Kırdı

Türkiye’de gayrimenkul satışları 2025’te güçlü bir başlangıç yaparak devam etti. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları yılın ilerleyen dönemlerinde de bu ivmeyi korudu. Ülkemizde, büyük oranda arsa ve tarla satışlarının etkili olduğu konut dışı gayrimenkul satışları 2025’te, önceki yıla kıyasla yüzde 3,5 artış göstererek 1 milyon 644 bin 84’e ulaştı. Geçen yıl, ocak-aralık dönemi itibarıyla toplam gayrimenkul satışları yüzde 8,7 artarak 3 milyon 332 bin 994 rakamına yükseldi ve bu, tüm zamanların en yüksek yıllık verisi olarak kaydedildi.

KONUT DIŞI GAYRİMENKUL SATIŞLARI

Konut dışı gayrimenkul satışlarının büyük çoğunluğunu arsa ve tarlalar oluşturdu. 2025’te bu satışlar, bir önceki yıla oranla yüzde 3,5 artışla 1 milyon 644 bin 84 seviyesine ulaştı. Söz konusu rakam, sektördeki en yüksek üçüncü satış verisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu alandaki en yüksek satış 2022 yılında 1 milyon 748 bin 578 ile elde edilmişti. Geçen yıl toplam gayrimenkul satışlarının yüzde 50,7’sini konut, yüzde 49,3’ünü ise arsa, tarla ve iş yeri gibi konut dışı gayrimenkuller oluşturdu. Son beş yıl göz önüne alındığında, konut satışlarının payının ilk kez yüzde 50’nin üzerine çıktığı görülüyor. Geçen yıl konut satışları, 2024’e göre yüzde 14,3 artış göstererek 1 milyon 688 bin 910 seviyesine ulaşmıştı.

YILLARA GÖRE SATIŞ RAKAMLARI

2020-2025 yılları döneminde ülke genelinde satılan gayrimenkul, konut ve konut dışı gayrimenkul adetleri ise dikkat çekici.