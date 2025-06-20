Darphane, Galatasaray’a 5 Bin Para Basacak

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞU İÇİN HATIRA PARASI

Galatasaray Futbol Takımı, 2024-2025 Süper Lig sezonunu zirvede tamamlayarak üst üste 3. kez, toplamda ise 25. kez şampiyonluk yaşadı. Sarı-kırmızılı ekibin bu başarıları için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, özel bir hatıra parası çıkarmak adına çalışmalara başladı. Sanatçı Birsen Kendirci’nin tasarımını üstlendiği hatıra parası, 925 ayar gümüşten üretiliyor. Beş bin adet basılacak para, 38,61 milimetre çapında ve 31,10 gram ağırlığında olacak. Yüksek koleksiyon değeri taşıyan hatıra parası, 2 bin 250 liradan satışa sunulacak. Bir yüzünde, kükreyen aslan figürü etrafında “Galatasaray” yazısı yer alırken, 25. şampiyonluk vurgusu yapıldı. Paranın diğer yüzünde ise 5 yıldızlı Galatasaray logosu bulunuyor.

ŞENOL YILDIZ’IN AÇIKLAMALARI

Darphane Dairesi Başkanı Şenol Yıldız, hatıra parasıyla ilgili yüksek koleksiyon değerine sahip bir ürün ürettiklerini dile getirdi. AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Galatasaray, 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı aldı. Aynı zamanda 2025 yılındayız. Tüm 5’leri sıralayarak kazandığı bir şampiyonluk oldu. Bu bağlamda, 5 yıldız, 2025 ve 25. şampiyonluğu dikkate alarak Galatasaray için güzel bir hatıra parası ürettik” dedi. Üretim sürecinin oldukça tempolu geçtiğini vurgulayan Yıldız, “Çok yoğun tempoda arkadaşlarımız gayret etti. Üretim, 15 günlük bir sürede tamamlandı. İnşallah uygun bir tarihte de hemen satışa çıkaracağız.” ifadesini kullandı.

PAYLAŞILAN BİLGİLER VE PLÂNLAR

Yıldız, hatıra parasının gümüş olması ve tasarımıyla öne çıktığını belirterek, bu paranın koleksiyon değeri taşıyacağına inandığını ifade etti. “Hatıra parası, 5 bin adet olarak planlandı” diyen Yıldız, “İlk satıştan sonra iki yıl içerisinde tamamlanacak. İlk etapta 2 bine yakın para piyasaya sunulacak ve bunun yüzde 30’luk bölümü elektronik mağaza aracılığıyla satılacak. Kalan kısmı ise Beşiktaş’taki mağazamızdan satışa çıkacak.” şeklinde görüş belirtti.

BİRSELL KENDİRCİ’DEN TASARIM AÇIKLAMALARI

Hatıra parayı tasarlayan sanatçı Birsen Kendirci, Galatasaray taraftarı olduğunu ve şampiyonluk coşkusunu hissederek çalıştığını ifade etti. Paranın tasarımında aslan figürünün kullanıldığını belirten Kendirci, “Aslan, güçlüyü simgeler. İhtişamı artırmak adına güçlenen bir figür kullanmayı tercih ettik” dedi. Kendirci, tasarım sürecinde taraftarlık duygusunu içten bir şekilde benimsediğini vurgulayarak, “Taraftar olarak yaşadığım mutluluğu tasarımla birleştirmek benim için gurur verici” ifadelerini kullandı.

Kendirci, hatıra paranın sertifikasında adı geçeceği için gururlu olduğunu dile getirerek, “Satın alan kişilere sertifika verilecek. Üzerinde paranın görselleri, teknik özellikleri ve tüm futbolcuların isimleri yer alıyor. Sanatçı olarak adımın geçmesi benim için gurur verici” diyerek sözlerini tamamladı.