Mauro Icardi İstanbul’a Döndü: Antrenmana Katıldı

mauro-icardi-istanbul-a-dondu-antrenmana-katildi

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Arjantin’deki serüvenini sonlandırarak İstanbul’a döndü.

ANTRENMANA KATILDI

Mauro Icardi, bugün gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı.

İZİN MÜDDETİ UZADI

Yıldız oyuncunun toplamda 8 gün izin kullanmasının ardından, 27 Mart Cuma günü takıma katılması gerekirken bu süreye 4 gün daha ekleyerek geri döndüğü belirlendi.

DÜŞÜNCELİ TEKNİK DİREKTÖR

Havaalanında sessiz bir şekilde karşılanan Icardi’nin fiziksel durumu ise merak edilmeye başlandı. Teknik direktör Okan Buruk’un, oyuncunun durumuna yönelik özel bir program geliştirdiği ifade edilirken, yönetimin de “uzayan izin” ve “yaşanan olaylar” sebebiyle Icardi ile görüşmeyi planladığı bildirildi.

FORVET SEÇENEKLERİ SIKINTILI

Öte yandan, Trabzonspor karşısında Osimhen’in sakatlığı dolayısıyla yalnızca Mauro Icardi ile ileride mücadele etmeyi hedefleyen Okan Buruk, bu durum karşısında düşünceli. Kondisyon durumunu titizlikle takip eden tecrübeli teknik adam, derbi için Barış Alper Yılmaz’ı da alternatif forvet olarak değerlendirebileceğini vurguladı.

Gündem

5G Teknolojisinin Pil Ömrüne Etkisi Merak Uuyandırıyor

Türkiye, 5G teknolojisine geçiş yaparken, kullanıcılar akıllı telefonların pil tüketimi üzerindeki etkilerini sorgulamaya başladı. 5G'nin pil ömrü üzerindeki etkileri merak konusu.
Gündem

Audi Yeni Nesil V6 TDI Motorunu Tanıttı

Audi, Q5 ve A6 modellerinde kullanacağı çevreci yeni nesil hibrit destekli V6 dizel motorunun özelliklerini açıkladı.
Gündem

AKUT Ve Royal Canin İş Birliğiyle Arama Kurtarma Sınavları

AKUT Arama Kurtarma Derneği, 2023'ten bu yana Royal Canin desteğiyle IRO'nun düzenlediği Uluslararası ve Ulusal Arama Köpekleri Sınavı'nı başarıyla gerçekleştirdi.
Gündem

A Millilerimize Kosova’da Havai Fişekli Provokasyon

A Milli Futbol Takımı, Kosova'daki otelinde gece yarısı havai fişekli bir tacizle karşılaştı. Güvenlik zaafları nedeniyle oyuncular uykularından alıkonuldu.
Gündem

Trump’tan Avrupa Ülkelerine Hürmüz Boğazı Uyarısı

Trump, Birleşik Krallık'a Hürmüz Boğazı'ndaki petrol ihtiyacını karşılamak için ABD'den yakıt almayı veya cesur olup kendilerinin temin etmelerini önerdi.