Mauro Icardi İstanbul’a Döndü: Antrenmana Katıldı

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Arjantin’deki serüvenini sonlandırarak İstanbul’a döndü.

ANTRENMANA KATILDI

Mauro Icardi, bugün gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı.

İZİN MÜDDETİ UZADI

Yıldız oyuncunun toplamda 8 gün izin kullanmasının ardından, 27 Mart Cuma günü takıma katılması gerekirken bu süreye 4 gün daha ekleyerek geri döndüğü belirlendi.

DÜŞÜNCELİ TEKNİK DİREKTÖR

Havaalanında sessiz bir şekilde karşılanan Icardi’nin fiziksel durumu ise merak edilmeye başlandı. Teknik direktör Okan Buruk’un, oyuncunun durumuna yönelik özel bir program geliştirdiği ifade edilirken, yönetimin de “uzayan izin” ve “yaşanan olaylar” sebebiyle Icardi ile görüşmeyi planladığı bildirildi.

FORVET SEÇENEKLERİ SIKINTILI

Öte yandan, Trabzonspor karşısında Osimhen’in sakatlığı dolayısıyla yalnızca Mauro Icardi ile ileride mücadele etmeyi hedefleyen Okan Buruk, bu durum karşısında düşünceli. Kondisyon durumunu titizlikle takip eden tecrübeli teknik adam, derbi için Barış Alper Yılmaz’ı da alternatif forvet olarak değerlendirebileceğini vurguladı.