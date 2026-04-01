Audi Yeni Nesil V6 TDI Motorunu Tanıttı

KÜRESEL OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE DİZEL İLERLEMELERİ

Küresel otomobil pazarında içten yanmalı motor teknolojileri gelişimini sürdürüyor. Audi, dizel alanında dikkat çekici bir adım atarak, hafif hibrit teknolojisiyle donatılmış yeni nesil V6 TDI motorunu tanıttı. Bu motorun kod adı “EA897evo4” olarak belirlendi.

YENİ MOTORUN PERFORMANSI

Audi’nin Q5 ve A6 modellerinde yer alacak olan bu yeni motor, 48 voltluk elektrik altyapısıyla destekleniyor. Yaklaşık 300 beygir güç ve 580 Nm tork üreten motor, elektrik motorunun devreye girmesiyle yaklaşık 24 beygir güç ve 230 Nm tork ekleyerek toplam gücü 320 beygire kadar çıkarabiliyor.

YENİ TEKNOLOJİLERİN AVANTAJLARI

Yeni motor, klasik turboların aksine elektrikli kompresör ile çalışıyor. Bu sistem, düşük devirdeki turbo gecikmesini ortadan kaldırıyor. Önceki versiyonlara kıyasla yüzde 40 daha hızlı olan kompresör, 250 milisaniyede 90 bin devire ulaşarak araca ilk hızlanma aşamasında ciddi bir ivmelenme sağlıyor. Ayrıca, gelişmiş hibrit sistem istediğinde tamamen devreden çıkarılabiliyor ve şehir içi sürüşlerde kısa süreli elektrikli sürüş imkanı sunuyor.

ÇEVRE DOSTU YAKIT UYUMU

Yeni motor ayrıca, Avrupa standartlarına uygun hidrojene bitkisel yağ (HVO) yakıtıyla uyumlu çalışarak, karbondioksit emisyonlarında yüzde 95’e kadar önemli bir azalma sağlıyor. Bu sayede çevre dostu bir otomobil deneyimi sunmaya devam ediyor.