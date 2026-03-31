AKUT Ve Royal Canin İş Birliğiyle Arama Kurtarma Sınavları

Ekipman ve sistem konusundaki önemli katkılarıyla dünya çapında en büyük afet yönetim ekiplerinden biri olarak bilinen Arama Kurtarma Derneği, gerçekleştirdiği sınavlarla arama kurtarma köpeklerinin gelişimine destek vermeye devam ediyor. Dernek, köpeklerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2023 yılından bu yana Royal Canin ile iş birliği yaparak, afet sonrası enkaz ve doğadaki kayıp vakalarında canlıların bulunmasına yönelik eğitilen köpeklerin yeteneklerini uluslararası IRO hakemlerinin katılımıyla test etmekte.

DÜZENLENEN SINAVLARDA ÖNEMLİ GÖZLEMLER

28-29 Nisan tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Doğa Arama-Hava Koklama (RH-FL) ve Enkaz Arama (RH-T) sınavları, ünlü IRO hakemleri Alois Russegger ve Miguel de Prado Garcia’nın denetiminde yapıldı.

AKUT VE ROYAL CANIN İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Uluslararası nitelikteki etkinlikleri düzenlemenin kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediğini ifade eden AKUT Genel Sekreteri Aybars Ünel, “Derneğimizin 30 yıllık tecrübesinin IRO’nun uluslararası deneyimiyle birleşmesi, Türkiye’de arama kurtarma standartlarının yükseltilmesi açısından büyük önem taşıyor. 2023’ten bu yana, sağlıklı beslenme çözümleri sunan Royal Canin ile yürüttüğümüz iş birliği sayesinde çalışmalarımızı güçlendirdik. Bu sınavlar, ülkemizin uluslararası arenada itibarını artırırken, AKUT’un misyonunu pekiştiriyor.” dedi.

HAYVANLARIN SAĞLIĞINA DEĞER KATMAK AMAÇLANIYOR

Royal Canin Avrasya Kurumsal İlişkiler Direktörü Tuba Güven Saraçoğlu, “Royal Canin olarak, hayvanların insan sağlığına olan katkısına duyduğumuz inançla ve Royal Canin Vakfı’nın desteğiyle 2023’ten bu yana AKUT ile iş birliği yapıyoruz. Arama kurtarma köpeklerinin ihtiyaçlarını karşılarken, sertifikalı operasyonel köpek sayısının artmasına yardımcı olmaya ve sahadaki ekipmanların yenilenmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu kahramanlar, en kritik anlarda hayatla umut arasındaki ince çizgide yer alıyor. Bu bilinçle insana ve hayvanların sağlığına kalıcı değer katmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.