Deha Eğlence Dünyasını Karıştırdı

Şarkıcı Deha’nın sahne fiyatını 300 bin liradan 1 milyon liraya çıkarmasının ardından hakkındaki mobbing iddiası eğlence dünyasını karıştırdı. Sanatçının mekan sahiplerine baskı yaptığı öne sürüldü. “Şu sanatçılar çıkarsa ben çıkmam” diyerek tehdit ettiği iddia edildi.

MEKAN SAHİPLERİNE YAPILAN BASKILAR ORTAYA ÇIKTI

Deha’nın kadroya müdahale ettiği ve bazı sanatçıları istemediği belirtildi. “Beni zaten herkes istiyor” sözleriyle mekan sahiplerine baskı yaptığı iddia edildi. Bu durum sektörde büyük yankı uyandırdı.

BODRUM'DA İKİ SANATÇI KADRODAN ÇIKARTILDI

Deha’nın Bodrum’daki bir mekanda Deniz Seki’yi istemediği öğrenildi. Aynı yerde başka bir kulüpte Bülent Serttaş’ın afişini görünce rahatsız oldu. Serttaş’ı da kadrodan çıkarttırdığı ortaya çıktı.