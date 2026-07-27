Deha Eğlence Dünyasını Karıştırdı

Magazin
İki sanatçının sahne performansı için poz verdiği an
Şarkıcı Deha'nın sahne fiyatlarındaki artış ve mobbing iddiaları, eğlence sektöründe tartışmalara yol açtı.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Şarkıcı Deha’nın sahne fiyatını 300 bin liradan 1 milyon liraya çıkarmasının ardından hakkındaki mobbing iddiası eğlence dünyasını karıştırdı. Sanatçının mekan sahiplerine baskı yaptığı öne sürüldü. “Şu sanatçılar çıkarsa ben çıkmam” diyerek tehdit ettiği iddia edildi.

MEKAN SAHİPLERİNE YAPILAN BASKILAR ORTAYA ÇIKTI

Deha’nın kadroya müdahale ettiği ve bazı sanatçıları istemediği belirtildi. “Beni zaten herkes istiyor” sözleriyle mekan sahiplerine baskı yaptığı iddia edildi. Bu durum sektörde büyük yankı uyandırdı.

BODRUM'DA İKİ SANATÇI KADRODAN ÇIKARTILDI

Deha’nın Bodrum’daki bir mekanda Deniz Seki’yi istemediği öğrenildi. Aynı yerde başka bir kulüpte Bülent Serttaş’ın afişini görünce rahatsız oldu. Serttaş’ı da kadrodan çıkarttırdığı ortaya çıktı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Erdoğan’dan Ahbap Açıklaması: Fırsatçılık Yapanlar Hesap Veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda depremlerdeki dezenformasyon ve Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 6 Şubat depremleri sırasında çevrilen oyunlara dikkat çekti.
Manşet

Yeni Parti Grubu Yönetimini Belirledi

Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti, grup yönetimini belirlemek üzere ilk kez toplandı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren toplantıya Özel başkanlık etti.
Manşet

Anket Bahanesiyle Sahte Senet Düzenlendi

Muğla'da iki yıl önce anket yapan kişilere ismini veren Zeynep Çalışkan, İngilizce hazırlık paketi satışı için sahte senet düzenlendiğini öne sürdü. Anket kılıfı altında adına sahte senet düzenlendi.
Manşet

Türkiye Pasaportu dünya sıralaması belli oldu: 81. sırada

Passport Reports, dünya pasaport sıralamasına ilişkin son raporunu yayımladı; rapora göre Türkiye pasaportu küresel listede 80. sırada yer aldı. Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülkeler ile sınır kapısında vize alabildiği destinasyonların dikkate alındığı rapor, Türkiye pasaportunun dünya genelindeki hareketlilik gücünü ortaya koydu.
Manşet

Erdoğan’dan Çerçeve Yasa Uyarısı

Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik haftaya girildi, dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan süreç uzamasın ve Meclis kapanmadan tamamlansın uyarısı yaptı. Erdoğan, Cumhur İttifakı ile iyi bir süreç yönettiklerini belirtti.