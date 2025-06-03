Deniz Paraşütünün Kemerini Açtı!

OLAYIN KAYNAĞI VE KAZA ANI

Karadağ’ın tarihi ve turistik yerlerinden biri olan Budva’da tatil yapan 19 yaşındaki Sırbistan vatandaşı Tijana Radonjic, deniz paraşütü yaparken talihsiz bir kaza geçirdi. Genç kız, emniyet kemerini çözmesi sonucu yaklaşık 50 metre yükseklikten denize düşerek yaşamını kaybetti. Radonjic’in bu korkunç anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kemerini çözüp can yeleğini çıkardığı anlar ise hala belirsizliğini koruyor. Farklı medya kaynakları, bu hareketin anlık paniğin bir sonucu olabileceğini öne sürdü.

DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE AİLE AÇIKLAMALARI

Kaza öncesinde genç kızın, denizden birkaç yüz metre yükseklikteyken herhangi bir korku ya da panik belirtisi göstermediği belirtildi. Uçuş anında neşeli olduğu ve çevresindeki insanlara el salladığı gözlemlendi. Ailesi, Tijana’nın intihara eğilimli olmadığını vurgularken, genç kızın bu olay sırasında halasıyla tatilde olduğu bilgisi paylaşıldı.

DENİZ PARAŞÜTÜ TEKLİFİ VE CENAZE TÖRENİ

Sırbistan basını, Radonjic’in Budva’da su sporu organizasyonları yapan bir ajansın tanıtım filminde yer almak üzere ücretsiz deniz paraşütü yapma teklifini kabul ettiğini ve daha önce gerekli eğitimleri aldığını bildirdi. Su sporları ajansının sahibi Mirko Krdzic, “Genç kızın ölümünden dolayı çok üzgünüm. Ailesiyle görüşüp başsağlığı dilemek isterim. Yaşanan kaza nedeniyle hepimiz şoktayız,” açıklamasında bulundu. Genç kızın cenazesi, ailesi ve okul arkadaşlarının katılımıyla, dün Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen bir törenle toprağa verildi.