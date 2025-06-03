Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefimizdir

MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. “Kurban ibadeti, Cenab-ı Allah’ın rızasını, ihsanını ve lütfunu kazanmanın manevi fırsat ve imkânlarından birisi olarak dini ve milli hayatımızda mühim bir mevkii bulunmaktadır.” ifadeleriyle bu ibadetin anlamına vurgu yaptı. Bahçeli, kurban ibadetiyle birlikte toplumun dargınlıklarının azalacağına ve gönüllerin bir araya geleceğine inandığını belirtti. “Bağışlamanın, kalıcı anlayış ve ahlaki bağlanmanın muazzez ve muhterem dönemleri” olarak nitelendirdiği bayramların, birlik ve dayanışmayı arttıracağını ifade etti.

TÜRK MİLLETİ’NİN ÖZELLİKLERİ VE GÜCÜ

Bahçeli, Türk milletinin iyiliksever ve vatansever özelliklerinin, dünya genelinde hayranlık uyandırdığını belirtti. “Hazırlık yaparken, hain kıskaçların ve kıskançlıkların hedefi olmaktayız.” diyerek, Türk milletinin karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. Türkiye’nin yeni yüzyılda ilerleyişinin, bu ilerlemenin başarı ve istikrarının, Türk milletinin ortak çabasına bağlı olduğunu vurguladı. “Terörsüz Türkiye bu süreçte tarihi kazanım olacaktır.” diyerek, milli birlik ve beraberliğin sağlanması gerektiğini ifade etti.

BAYRAMIN ANLAM VE ÖNEMİ

Kurban Bayramı’nın, kucaklaşma ve kaynaşma zamanı olduğunu belirten Bahçeli, “Bayram; kardeşliğin, dostluğun ve yakınlığın hiç değişmeyen adresidir.” dedi. Bayramların, farklılıklara ve ayrımcılığa karşı anlam dolu yanlarıyla birlikte, insanların birbirine yakınlaşmasını sağladığını sözlerine ekledi. “Bu duygularla tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyor, hepsine Cenab-ı Allah’tan sağlık, saadet ve selamet dolu yıllar diliyorum.” diyerek, bayramın verdiği anlamı pekiştirdi.

VENDAŞLARIMA HATIRLATMA

Bayram boyunca yardımlaşmanın önemine vurgu yapan Bahçeli, “Dara düşenlere, yolda kalanlara ve zorda bulunanlara el uzatılması milli ve manevi görevimizdir.” ifadelerini kullandı. Ancak, karanlık niyetlere ve bölünmelere karşı durulması gerektiğine dikkat çekti. “Bu sorunların üstesinden gelmek için milli, ahlaki, vicdani ve kalbi değerlerle aşılmaz burç olmalıyız.” diyerek vatandaşlara birlik çağrısında bulundu.

Devlet Bahçeli, bayramın güzellikleriyle dolu olduğunu ve bu ruhun toplumda kalıcılığı açısından kıymetli bir dönem olduğunu belirtti. “Bayram tatilinde yollara düşen vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını can ve mal emniyeti bakımından önemli görüyorum.” diyerek, güvenli bir bayram geçirmenin önemini de hatırlattı. Kurban Bayramı’nın mübarek olmasını dileyerek konuşmasını sonlandırdı.