Dijital Dünyanın Zirvesindeki 10 Web Sitesi

DİJİTAL DÜNYADA EN YÜKSEK TRAFİĞE SAHİP WEB SİTELERİ

Dijital alanındaki kullanıcı davranışlarını yansıtan güncel istatistikler, global ölçekte en yüksek trafiğe sahip on web sitesini yeniden gündeme getirdi. Bu platformların günlük milyonlarca kez ziyaret edildiği sıralamada, uzun zamandır lider konumda olan sitenin yine kimseye geçit vermediği gözlemleniyor. Yayınlanan veriler, internet kullanıcılarının hangi sitelere daha fazla ilgi gösterdiğini ve dijital rekabette hangi sektörlerin öne çıktığını belirgin bir şekilde gözler önüne seriyor.

ZİRVEDE GOOGLE.COM VAR

Dünyada en fazla ziyaret alan web sitesi “google.com” olarak belirlendi. İkinci sırayı “YouTube.com” alırken, “Facebook.com” ise üçüncü sırada yer aldı. İşte, en çok ziyaret edilen on web sitesinin listesi: