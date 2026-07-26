Disiplin Cezaları Öğretmen Statüsüne Göre Değişiyor

Eğitim
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657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre disiplin hükümleri, öğretmen ve memurlar arasında statüye bağlı olarak farklılıklar göstermektedir.
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657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki disiplin hükümleri, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğretmen ve memurlar için statülerine göre ciddi farklılıklar gösteriyor. Özellikle aday ve sözleşmeli öğretmenler için uygulanan yaptırımlar, mesleki geleceği doğrudan etkiliyor. Kadrolu personele kıyasla bu etki daha hızlı ve ağır olabiliyor.

ADAY MEMURLARDA ADAYLIK SÜRECİ SONA ERİYOR

Aday memurlara uyarı ve kınama cezaları verilebiliyor. Ancak bu cezaların birden fazla olmaması gerekiyor. Aylıktan kesme, kademe durdurma veya memurluktan çıkarma cezalarından biri verilirse adaylık sona eriyor.

SÖZLEŞMELİ PERSONELDE CEZA SÖZLEŞMEYİ FESHEDİYOR

Sözleşmeli personele uyarı, kınama ve aylıktan kesme cezaları verilebiliyor. Kademe durdurma veya daha ağır bir ceza uygulanırsa sözleşme feshediliyor.

KADROLU MEMURLAR İÇİN STANDART DİSİPLİN SÜRECİ

Kadrolu personele uyarı, kınama, aylıktan kesme ve kademe durdurma cezaları uygulanabiliyor. Memurluktan çıkarma cezası ise görevi tamamen sona erdiriyor.

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