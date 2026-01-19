Dışişleri Bakanlığı’na Yeni Büyükelçi Atamaları Gerçekleştirildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir dizi büyükelçilik ve daimi temsilcilikler için yeni atamaları duyurdu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Türkiye’nin dış temsilciliklerinde görev alacak olan isimlere yeni görevlerini iletti.

YENİ ATAMALAR DUYURULDU

Yapılan yeni atamaya göre; Konsolosluk Genel Müdürü Büyükelçi Gülsun Erkul, Budapeşte Büyükelçisi olarak görev alacak. İkili İlişkiler Suriye Genel Müdürü Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi olarak atanırken, Sao Paolo Başkonsolosu Özgür Uludüz, Luanda Büyükelçisi unvanını elde etti.

ATAMALAR DAHA DA GENİŞLEMEKTE

Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürü Büyükelçi Nevzat Uyanık, Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak görevlendirildi. Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu, Riga Büyükelçisi olarak atanırken, İkili İlişkiler Balkanlar Genel Müdür Yardımcısı Elçi Barış Ceyhun Erciyes, Tiran Büyükelçisi olarak göreve başlayacak. İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Büyükelçi Korhan Karakoç, Stokholm Büyükelçisi olarak atanacak.

FARKLI ŞEHİRLERE YENİ ELÇİLER ATANDI

Büyükelçi Mustafa Türker Arı, Tiflis Büyükelçisi olarak göreve başlamışken, Mustafa Kibaroğlu, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi oldu. İkili İlişkiler Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin, Kopenhag Büyükelçisi olarak atanırken, Diplomasi Akademisi Başkan Vekili Mesut Özcan, Punom Pen Büyükelçisi unvanını kazandı.

DEVAM EDEN ATAMALARLA BÜYÜYEN GÖREV DAĞILIMI

Büyükelçi Mehmet Cem Kahyaoğlu, Bissau Büyükelçisi olarak görevine başlayacak. İkili İlişkiler İİT ve D8 Genel Müdür Yardımcısı Elçi Özgür Arslan, Niamey Büyükelçisi olarak atanacak. İkili İlişkiler Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Elçi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, Dakar Büyükelçisi olarak görevlendirilirken, Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Bogota Büyükelçisi olarak atanacak. Lizbon Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Zeynep Kalali, Kito Büyükelçisi olarak atanacakken, Riga Büyükelçisi Şule Öztunç, San Salvador Büyükelçisi olarak göreve başlayacak. Son olarak, Meltem Güney, La Paz Büyükelçisi olarak atanacak; Çok Taraflı İlişkiler Avrupa Konseyi Genel Müdür Yardımcısı Halime Ebru Demircan, Antananarivo Büyükelçisi olarak görev yapacak.