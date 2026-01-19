Samsun’da Trafik Kazasında 6 Kişi Yaralandı

samsun-da-trafik-kazasinda-6-kisi-yaralandi

Kaza, Oymaağaç Mahallesi civarında gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, 53 DH 942 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen bir araca çarpmamak amacıyla manevra yaptığı esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi.

Kazaya tanıklık eden vatandaşların ihbarıyla birlikte olay mahalline sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleleri gerçekleştirdikten sonra 6 yaralı, Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların ayakta tedavi edildikleri bilgisi alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Buzda Kayarak Park Halindeki Araca Çarptı

Elazığ'da kaygan zemin nedeniyle hafif ticari araç park halindeki bir otomobile çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Gündem

Buzda Kayma Sonucu Araç Park Halindeki Otomobile Çarptı

Elazığ'da buzda kayarak park halindeki bir araca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza anı bir iş yerinin kameralarına yansıdı.
Gündem

Antalya’da Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Serik'te ormanlık bölgede başlayan yangın, Antalya'nın doğa güzelliklerine zarar verme riski taşıyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başladı.
Gündem

Batı Şeria’da Gözaltı Sayısı 2025’te Yüzde 25 Arttı

İsrail ordusu, 2025'te Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinli sayısının bir önceki yıla göre yüzde 25 yükseldiğini açıkladı.
Gündem

Cezaevinden Firar Eden Mahkum Mahalleyi Karıştırdı

Edirne'de cezaevinden firar eden bir mahkumun mahalledeki evlere girmesi, vatandaşlar arasında büyük bir korku ve endişe yarattı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.