Samsun’da Trafik Kazasında 6 Kişi Yaralandı

Kaza, Oymaağaç Mahallesi civarında gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, 53 DH 942 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen bir araca çarpmamak amacıyla manevra yaptığı esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi.

Kazaya tanıklık eden vatandaşların ihbarıyla birlikte olay mahalline sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleleri gerçekleştirdikten sonra 6 yaralı, Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların ayakta tedavi edildikleri bilgisi alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.