Batı Şeria’da Gözaltı Sayısı 2025’te Yüzde 25 Arttı

bati-seria-da-gozalti-sayisi-2025-te-yuzde-25-artti

İsrail ordusu, işgal altında bulunan Batı Şeria’daki 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdiği baskınlar ve gözaltı işlemleriyle ilgili detaylı bilgiler sundu. Yapılan açıklamada, 2025 yılı boyunca bu bölgede yaklaşık 3 bin 500 Filistinlinin gözaltına alındığı, bu sayının bir önceki yıl olan 2024’e göre yüzde 25 oranında bir artış gösterdiği ifade edildi. Ayrıca, aynı dönemde Filistinliler tarafından gerçekleştirilen silahlı eylemlerde ise yüzde 78 oranında bir azalma olduğu iddia edildi.

BASKINLARDA CİDDİ KAYIPLAR

İşgal altındaki alanlarda gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde yüzlerce silahlı Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve baskınlar sırasında 1300 adet silahın ele geçirildiği belirtiliyor. Ordunun açıklamalarında, “Operasyonlar sayesinde patlayıcı yapımında da kullanılabilen (çift kullanımlı) 8 tondan fazla madde ele geçirilirken terör finansmanında kullanıldığı öne sürülen 17 milyon şekele (yaklaşık 5,5 milyon dolar) el konuldu” ifadesi yer aldı.

