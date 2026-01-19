Antalya’da Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Yangın Çıkışı Tespit Edildi, Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi

Edinilen bilgilere göre, Serik ilçesinde yer alan Sarıabalı Mahallesi’nin Deliöz mevkiinde bir yangın çıktığı bildirildi. Çıkış sebebinin henüz netleşmediği yangın için ihbar yapılmasının ardından, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Serik İlçe İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler hızla olay yerine yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahale çalışmaları devam ederken, alevlerin bulunduğu bölgeye yakın bir evde yaşayan yaşlı çift, güvenlik gerekçesiyle tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

